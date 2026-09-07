Minisforum prepara un mini PC per l'IA con Ryzen AI Max+ PRO 495 e un prezzo da oltre 7.000 dollari

Minisforum ha presentato il nuovo MS-S1 MAX-P495, mini PC basato sul processore AMD Ryzen AI Max+ PRO 495. Il dispositivo offre 16 core Zen 5, grafica Radeon 8065S, fino a 192 GB di memoria LPDDR5X e 131 TOPS di potenza AI

Minisforum ha presentato il nuovo MS-S1 MAX-P495, un mini PC di fascia alta progettato per offrire elevate prestazioni nell'intelligenza artificiale, nell'inferenza AI in tempo reale e nelle applicazioni edge AI. Il dispositivo utilizza il nuovo chip Gorgon Halo di AMD e punta a distinguersi grazie a una configurazione particolarmente potente.

Il mini PC è basato sul processore AMD Ryzen AI Max+ PRO 495, successore del Ryzen AI Max+ PRO 395. Il chip mantiene la stessa configurazione del modello precedente, con 16 core e 32 thread basati sull'architettura Zen 5, oltre alla GPU integrata Radeon 8065S dotata di 40 Compute Unit RDNA 3.5.

La principale differenza rispetto al precedente processore riguarda le capacità dedicate all'intelligenza artificiale. Il Ryzen AI Max+ PRO 495 può infatti raggiungere fino a 131 TOPS di potenza AI, contro i 126 TOPS del Ryzen AI Max+ PRO 395. Secondo quanto riportato, questa potenza consentirebbe al mini PC di eseguire localmente modelli linguistici fino a 300 miliardi di parametri.

Ulteriori aspetti interessanti del nuovo mini PC Minisforum

Uno degli aspetti più interessanti del MS-S1 MAX-P495 è la presenza di ben 192 GB di memoria LPDDR5X con una velocità di 8533 MT/s. Si tratta di memoria unificata, con la possibilità di destinare fino a 160 GB alla grafica integrata. La configurazione rappresenta un importante passo avanti rispetto al precedente mini PC di punta dell'azienda, che disponeva di 128 GB di memoria totale.

Per quanto riguarda l'archiviazione, il dispositivo integra due slot M.2 con configurazione PCIe 4.0 x4 e PCIe 4.0 x1, supportando fino a 16 TB di capacità complessiva e configurazioni RAID 0 o RAID 1. È presente anche uno slot PCIe x16 dedicato alle schede di espansione, limitato però alla modalità PCIe 4.0 x4 e utilizzabile, ad esempio, per aggiungere ulteriori schede SSD.

Sul fronte della connettività, Minisforum ha incluso due porte USB4 con banda fino a 40 Gbps e supporto Alt Mode DisplayPort 2.0, oltre a una porta USB 3.2 Gen 2 per le periferiche. Il pannello posteriore offre inoltre diverse porte USB Type-A e Type-C e due porte LAN ad alta velocità da 10G. Minisforum non ha ancora annunciato una data precisa per la disponibilità commerciale con un prezzo pari o superiore a 7.000 dollari.