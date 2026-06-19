Microsoft usa le capre di Age of Empires II per dimostrare perché stiamo umanizzando troppo gli LLM

Adrian de Wynter, ricercatore capo presso Microsoft, ha costruito una rete neurale funzionante dentro Age of Empires II per dimostrare che gli attributi "umani" che vengono attribuiti ai modelli linguistici non dipendono dalla tecnologia sottostante, ma dall'interfaccia che li avvolge. Il paper accademico, pubblicato su arXiv il 29 maggio 2026, si intitola "If LLMs Have Human-Like Attributes, Then So Does Age of Empires II": un titolo volutamente assurdo, che però si porta dietro una tesi metodologica rigorosa.

De Wynter, usando lo scenario editor del gioco, ha impiegato le capre come elementi computazionali: capra su erba equivale a 0, capra su ponte equivale a 1. Con questa codifica ha implementato porte NAND e un perceptron, dimostrando che Age of Empires II è sia funzionalmente completo sia Turing-completo, cioè in grado di implementare qualsiasi funzione logica e, in linea teorica, qualsiasi calcolo eseguibile da un computer.

Un perceptron è il componente fondamentale di una rete neurale artificiale: una semplice unità matematica che combina più informazioni in ingresso e decide se attivarsi o meno in base al risultato. La conseguenza logica: qualunque rete neurale alla base di Claude, ChatGPT o Copilot potrebbe in teoria essere replicata dentro il gioco.

La provocazione tecnica regge un argomento più serio. De Wynter ha analizzato 315 articoli di informatica pubblicati tra il 2024 e il 2026 e riscontrato che il 57% iniziava con l'assunzione implicita che i modelli linguistici posseggano tratti antropomorfici. Si tratta di una posizione che riguarda la maggioranza della letteratura recente del settore, e rivela un'abitudine metodologica che il paper mette in discussione.

La tesi centrale è che gli attributi percepiti negli LLM non siano propri di quella tecnologia ma dipendano dalla rappresentazione, cioè dall'interfaccia con cui vengono esposti al pubblico. Una finestra di chat crea la percezione di un interlocutore. La stessa rete potrebbe essere implementata con mattoncini Lego o, come de Wynter spiega nel suo Substack, con un gruppo di persone che si scambiano operazioni matematiche via messaggio e si spostano in strada in base ai risultati: certamente noioso per tutti i coinvolti, ma non impossibile.

Il paper si aggancia all'argomento di Ted Chiang, che in un saggio su The Atlantic del 3 giugno 2026 ha scritto che essere aperti alla possibilità che gli LLM siano consapevoli equivale a essere aperti alla possibilità che Microsoft Word sia consapevole, con distinte forme di consapevolezza dormienti in ogni documento Word contenente una trascrizione conversazionale. De Wynter usa questa cornice per proporre una "null assumption" nella ricerca sugli LLM: partire dalla non-unicità del sistema, misurare il comportamento osservabile, non le credenze a priori del ricercatore su ciò che il modello dovrebbe essere.

Antropomorfismo e mercato

L'antropomorfizzazione degli LLM tra dirigenti, ricercatori e pubblico sta diventando, secondo de Wynter, un problema difficile da contenere. Uno dei fattori che lui stesso cita è esplicito: i prodotti si vendono meglio quando gli utenti possono empatizzare con essi, il che alimenta un interesse diffuso a mantenere ambigua la questione della "personalità" dei modelli.

La proposta del paper tiene separata la pratica sperimentale dai quesiti filosofici sulla coscienza, senza ambire a risolverli. La richiesta metodologica è misurare ciò che il sistema fa, mettendo da parte ciò che si ritiene debba essere. Le capre di Age of Empires II sono il mezzo più efficace, e sicuramente provocatorio, che de Wynter ha trovato per rendere il problema visibile.