Microsoft si fissa un obiettivo: zero rifiuti entro il 2030

Microsoft ha annunciato un obiettivo ambizioso: entro il 2030 non genererà più rifiuti dalla sua attività diretta. L'azienda prevede inoltre che entro il 2025 non userà più plastiche monouso per le confezioni dei suoi prodotti. La casa di Redmond punta quindi all'obiettivo "zero waste", zero rifiuti, creando quelli che ha definito "Circular Center", al fine di arrivare a riusare o riciclare il 90% dei rifiuti prodotti in loco, senza inviarli a terze parti.

Il colosso statunitense punta a riciclare internamente persino i server che usa nei propri datacenter e si è anche impegnato ad eliminare gli sprechi dal proprio processo produttivo, sebbene al momento non abbia fissato gli stessi obiettivi per i propri fornitori. Lo scorso anno gli uffici più grandi Microsoft hanno inviato alle discariche 3189 tonnellate di rifiuti, una cifra molto alta che Microsoft vuole portare a zero in 10 anni.

Un passo in avanti, certo, ma nulla in confronto ai rifiuti elettronici che ogni anno invadono il nostro mondo. Un report di luglio quantifica in 53,6 milioni di tonnellate i rifiuti elettronici prodotti nel solo 2019, con il dato che è destinato purtroppo a crescere nei prossimi anni.

L'annuncio odierno di Microsoft, seppur un passo avanti, non intaccherà quel dato poiché la società non si è ancora ritenuta responsabile per ciò che accade ai prodotti che vende. Nei mesi scorsi l'azienda guidata da Satya Nadella ha presentato prodotti come gli ultimi Surface Laptop e Surface Pro X che sono più facili da aprire e riparare rispetto alle versioni precedenti, ma secondo Microsoft è solo un primo passo di un percorso per influenzare il ciclo di vita dei rifiuti, senza dimenticare che l'azienda deve sempre trovare il giusto bilanciamento tra resistenza, sicurezza e privacy.

L'impegno verso una produzione di rifiuti pari a zero si aggiunge a un altro importante obiettivo ambientale fissato da Microsoft all'inizio dell'anno: diventare "carbon negative" entro il 2030. Per affrontare i cambiamenti climatici, Microsoft ha annunciato a gennaio che rimuoverà dall'atmosfera più gas serra di quanti ne produca entro il 2030 e si assumerà entro il 2050 il compito di assorbire tutte le emissioni di biossido di carbonio emesse dalla sua fondazione.