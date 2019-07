Microsoft investe 1 miliardo su OpenAI per sviluppare l'IA del futuro

Microsoft e OpenAI hanno dato il via ad una partnership esclusiva che ha come obiettivo sviluppare nuove tecnologie di Intelligenza Artificiale. All'interno dell'accordo la multinazionale con sede a Redmond ha realizzato un investimento di 1 miliardo di dollari nella compagnia di ricerche sull'IA al fine di migliorare e sviluppare funzionalità su Azure per i sistemi di Intelligenza Artificiale in larga scala.

Dall'altra parte anche OpenAI vuole sfruttare l'accordo con il prolifico partner per espandere il campo dell'Intelligenza Artificiale e creare quello dell'Artificial General Intelligence (AGI). Entrambe le parti chiamate in causa all'interno degli accordi trarranno benefici, visto che i miglioramenti su Azure rappresenteranno un punto cardine per gli sviluppatori che vorranno sviluppare le applicazioni e le esperienze di Intelligenza Artificiale di prossima generazione.

Sono tre i termini principali che definiscono gli accordi fra le due compagnie tecnologiche:

Microsoft e OpenAI realizzeranno insieme nuove tecnologie di supercomputing per l'Intelligenza Artificiale

OpenAI trasferirà i propri servizi su Microsoft Azure, piattaforma che verrà utilizzata per creare nuove tecnologie di Intelligenza Artificiale e sviluppare l'AGI

Microsoft diventerà il partner principale di OpenAI nella commercializzazione delle nuove tecnologie di Intelligenza Artificiale

"La creazione di AGI sarà l'avanzamento tecnologico più importante della storia dell'uomo, con il potenziale di modellare il percorso evolutivo dell'umanità", ha commentato Sam Altman, CEO di OpenAI. "La nostra missione è garantire che AGI sia di beneficio a tutta l'umanità, e stiamo lavorando con Microsoft per realizzare le basi di un sistema di supercomputing sul quale costruiremo AGI. Riteniamo fondamentale che AGI venga implementata in maniera sicura e che i suoi benefici economici siano ampiamente distribuiti".

Anche il commento di Nadella è sulla stessa scia. Il CEO di Microsoft ha infatti dichiarato che la partnership consentirà a tutti di beneficiare delle tecnologie avanzate di OpenAI grazie alla piattaforma di supercomputing basata su Azure.