Microsoft e Sanctuary AI si alleano. Obiettivo? Accelerare lo sviluppo dei robot umanoidi

Dopo Magna, Sanctuary AI ha annunciato di aver stretto un accordo di collaborazione con Microsoft "per sviluppare modelli IA per robot umanoidi a uso generale". Sanctuary AI sta lavorando da tempo su Phoenix, un robot umanoide giunto alla sua settima generazione. Phoenix Gen 7 conta ampi miglioramenti sia nell'hardware che nel software rispetto alla versione precedente, ed è stato realizzato in soli 11 mesi dalla Gen 6.

Tra le diverse novità troviamo un aumento del tempo di attività e un progetto più snello che non solo ne velocizza la costruzione e la messa in servizio, ma che significa anche una riduzione dei costi di produzione. Sanctuary AI ha anche migliorato l'acuità visiva e il rilevamento tattile, oltre al tempo necessario per automatizzare nuovi compiti, passato da settimane a meno di 24 ore.

L'intesa con Microsoft le consentirà non solo di rafforzare la ricerca e lo sviluppo dell'IA, ma anche di sfruttare le risorse di Azure per i propri carichi di lavoro - addestramento, inferenza, rete e archiviazione.

"Partendo dalle fondamenta dei Large Language Models (LLM), Sanctuary AI sta facendo progressi verso i 'Large Behavior Models' (LBM) che portano l'IA nel mondo fisico consentendo ai sistemi di comprendere e imparare dall'esperienza del mondo reale", spiega la società. Sanctuary AI sta sfruttando questi modelli per Carbon, il sistema di controllo dei robot Phoenix progettato per consentire al robot di svolgere compiti complessi, grazie a una "base di dati comportamentali di alta qualità".

L'accordo con Microsoft e quello con Magna segnalano l'interesse dell'industria verso Sanctuary AI e Phoenix, oltre che più in generale per i robot umanoidi. L'azienda sta già impiegando sul campo i suoi robot in collaborazione con uno dei più grandi rivenditori al dettaglio canadesi, il quale li sfrutta "sia in prima linea che in attività logistiche e di magazzino".

Finora, le capacità dei robot sono state testate su "400 compiti definiti dai clienti in 15 settori diversi, con particolare attenzione all'industria automobilistica, manifatturiera e logistica", conclude Sanctuary AI.