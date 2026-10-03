Muse, dots, Grok Bot, Instinct e Gemini Spark rifanno quasi tutti la ricetta di OpenClaw, e le vere differenze stanno nel modo di gestire i permessi, nel canale con cui ci raggiungono e nella manutenzione che richiedono. Guardiamo poi agli effetti su lavoro d'ufficio, sicurezza e acquisti, e al fatto che dall'Italia, per ora, non se ne può usare quasi nessuno.

Chi sono e cosa ci faccio qui? Mi chiamo Luciano Ballerano, ho passato 18 anni in NVIDIA, prima nel Marketing, poi nelle Pubbliche Relazioni e infine a occuparmi di contenuti e formazione per i partner in tutta Europa. Ho visto la rivoluzione dellIA nascere dallinterno. Oggi provo a scrivere libri sullimpatto dellIA su tutti noi, costruisco prodotti AI senza saper programmare (si chiama vibe coding, ed è una storia che vi racconterò), e con questa rubrica settimanale voglio fare una cosa sola: aiutarvi a capire cosa sta succedendo davvero con lIA generativa, senza lhype di chi vende e senza il cinismo di chi nega.

A gennaio, lavorando a un libro su lavoro e AI rimasto poi inedito, avevo usato un esempio che allora mi sembrava un po' troppo futuribile: chiedere a un assistente di organizzare un viaggio a Roma, trovare volo e albergo dentro un budget, prenotare il ristorante per un compleanno e mettere tutto in calendario. Nove mesi dopo quell'esempio è la pagina di presentazione di almeno cinque prodotti. Quattro arrivano da Google, SpaceXAI, Meta e OpenAI, il quinto da una startup fondata da un ventitreenne e mai uscita dalla beta su invito.

Tutti e cinque discendono, in modo più o meno dichiarato, da OpenClaw, l'agente open source di Peter Steinberger che a gennaio ha cambiato nome tre volte, prima Clawdbot e poi Moltbot, e intanto ha convinto mezza Silicon Valley a comprare un Mac mini da tenere acceso giorno e notte. L'idea era semplice, anche se metterla in piedi chiedeva pazienza: un agente che gira sulla tua macchina, ti risponde su WhatsApp o Telegram, si costruisce una memoria, si sveglia a intervalli regolari per vedere se c'è qualcosa da fare e quando serve agisce sui tuoi account. A fine settembre il repository aveva superato le 390.000 stelle su GitHub ed era passato a una fondazione no profit, mentre Steinberger è finito in OpenAI, dove Altman lo ha messo a guidare la prossima generazione di agenti personali. Dal garage al data center ci è voluto poco!

Gli utenti di Muse si sono accorti che l'agente di Meta usa un file di configurazione chiamato SOUL.md, con lo stesso nome e quasi lo stesso contenuto di quello di OpenClaw, dove fissa personalità e limiti dell'agente, e Nat Friedman, capo prodotto dei Superintelligence Labs di Meta, ha ammesso che Muse è stato scritto da zero ma è fortemente ispirato a OpenClaw, aggiungendo di aver comprato centinaia di Mac mini per il suo team dopo averlo provato. La licenza è MIT e legalmente non c'è niente da eccepire, il che non impedisce di chiedersi cosa resti a un progetto open source quando un'azienda che parla ogni giorno con più di tre miliardi di persone ne rifà il prodotto e ci aggiunge la propria distribuzione. Anche OpenAI, secondo The Information, come prima risposta a Muse e Grok Bot aveva preparato un prodotto chiamato provvisoriamente Codex Bot e costruito proprio su OpenClaw.

I cinque prodotti, in ordine di arrivo

Gemini Spark è stato il primo, presentato da Google all'I/O del 19 maggio. Gira su macchine virtuali nel cloud di Google, è costruito su Gemini 3.5 e sul framework di agenti Antigravity, riceve incarichi anche via email a un indirizzo Gmail dedicato e lavora dentro Gmail, Drive, Calendar e il resto di Workspace. È partito sul piano Ultra e poi è stato esteso agli abbonati AI Pro. Google scrive anche, e non tutti lo fanno, che Spark può condividere informazioni o fare acquisti senza chiedere e raccomanda di tenerlo d'occhio, una franchezza che apprezzo anche se serve pure a chiarire in anticipo da che parte starà la responsabilità quando qualcosa andrà storto.

Grok Bot di SpaceXAI è uscito in beta l'11 agosto con l'impostazione più da ufficio dei cinque: bot con nomi e ruoli diversi, presentati come colleghi a cui affidare lavoro vero, che girano sull'infrastruttura di Cursor. A metà settembre, stando ai dati circolati insieme a un post di Musk, contava 418.000 utenti settimanali. Mi lascia perplesso una scelta che SpaceXAI documenta con candore: tutti i bot di un utente condividono un'unica macchina virtuale Linux, con le stesse sessioni aperte e gli stessi file, e la documentazione avverte di non contare sui bot separati come confine di sicurezza. Se uno viene manipolato da un'istruzione nascosta in una pagina web o in una mail, insomma, ha in mano quello che hanno anche gli altri.

Muse è arrivato l'8 settembre ed è quello che ha fatto più rumore, anche perché è gratuito fino a una soglia settimanale di consumo piuttosto generosa, con piani da 20 e 100 dollari per chi vuole di più. Si usa dall'app e da WhatsApp, ogni utente ha la sua macchina virtuale e, secondo Meta, l'agente può collegarsi a email, calendario, pagamenti, salute, shopping e domotica. In una settimana era primo nell'App Store americano. Meta ha lavorato parecchio sulla sicurezza, con un processo separato che inserisce le credenziali vere solo al momento della connessione così che l'agente non le tenga mai in mano, ma il primo stop serio gliel'ha dato Amazon, che dopo meno di due settimane lo ha bloccato sul proprio sito perché l'agente non si identifica e viola le condizioni d'uso.

Instinct è l'unico senza un colosso alle spalle. L'ha fondato Noah Shinn, 23 anni, ex ricercatore di Sierra, con una società che si chiama Spear Street Technology; è in beta privata da febbraio, gli si scrive su iMessage o WhatsApp o gli si telefona, e da metà settembre è lui a chiamare per conto tuo ristoranti, studi medici e servizi clienti. Il 28 settembre ha chiuso un round da 1 miliardo di dollari a una valutazione di 10 miliardi con Sequoia, Benchmark e Coatue. Tra le funzioni c'è anche la Trusted Person Network, con cui gli agenti di utenti diversi si accordano direttamente tra loro per fissare appuntamenti, e che è meno innocua di come suona.

OpenAI è arrivata ultima, il 29 settembre al DevDay, con i dots: agenti sempre accesi basati su GPT-6 Astra, ciascuno con il proprio computer e il proprio browser nel cloud, collegabili a oltre 4.000 app e raggiungibili da ChatGPT, Slack e Teams, con il contesto che li segue da un canale all'altro, così da non dover spiegare ogni volta dove si era rimasti. Per ora li hanno gli abbonati Pro e Business Premium nei mercati che OpenAI definisce idonei, una lista che conviene controllare prima di entusiasmarsi. Due scelte mi sembrano sensate: quando lavora da solo in background, nella cosiddetta ricerca proattiva, il dot usa strumenti in sola lettura e non può mandare messaggi né modificare contenuti, e alcune operazioni, come cambiare una password, restano sempre all'utente. OpenAI ha poi presentato anche i dot specialisti, con identità e credenziali proprie dentro le aziende, già sperimentati internamente su acquisti, gestione delle fatture, email marketing, assistenza clienti e contrattualistica.

In cosa si differenziano

Messi in fila, i cinque prodotti si assomigliano più di quanto il marketing lasci credere: una macchina virtuale con un browser, una memoria che si accumula, un canale di messaggistica come porta d'ingresso e un po' di iniziativa autonoma, cioè la ricetta che OpenClaw aveva messo insieme a gennaio con un Mac mini e qualche serata di configurazione.

E non sono nemmeno soli. Cowork di Anthropic lavora già nel cloud su documenti e strumenti collegati anche quando il portatile è chiuso, Manus offre un Cloud Computer persistente che conserva file, programmi e processi tra una sessione e l'altra, e sul fronte open source OpenClaw ha un parente stretto in Hermes Agent di Nous Research, che punta sulle skill, procedure che l'agente ricava dall'esperienza e aggiorna mentre lavora. Su quell'«imparare» conviene intendersi, perché l'agente salva un metodo che ha funzionato e lo richiama quando serve, mentre il modello sottostante resta quello che era; il che non toglie che possa far risparmiare parecchie spiegazioni ripetute.

A distinguerli è anzitutto il modo di gestire il consenso, ovvero cosa l'agente può fare senza chiederti niente, dove tiene le password e quanto di quello che gli hai concesso il primo giorno ti ricorderai tre mesi dopo, e qui si va dalla prudenza dichiarata di OpenAI alla franchezza un po' brusca di SpaceXAI. Poi c'è il canale: Google parte da Gmail e da Android, Meta da WhatsApp e Instagram, OpenAI da ChatGPT e, con l'integrazione in Agent 365, dagli uffici Microsoft, SpaceXAI da Cursor e dagli sviluppatori. Ognuno ha costruito l'agente intorno al posto dove teneva già le persone, ed è una scelta logica, perché un agente che non vede la tua posta o il tuo calendario serve a poco.

C'è poi una differenza che nelle schede prodotto non compare, cioè quanto lavoro chiede l'agente per restare in funzione. Chi ha provato a tenere in piedi un OpenClaw lo sa bene: un collegamento smette di funzionare, il modello cambia comportamento dopo un aggiornamento, una procedura pretende un permesso che prima non serviva, e il tempo passato a far lavorare l'assistente diventa una voce consistente della giornata. È su questo che i prodotti ospitati possono valere il prezzo, se riescono ad assorbire la manutenzione invece di scaricarla su chi li usa. Per giudicarli lascerei perdere le tabelle di funzioni e affiderei a ciascuno lo stesso lavoro ricorrente, una rassegna settimanale per esempio, contando dopo un mese quante volte ho dovuto correggerlo e ripetergli le istruzioni.

Instinct un canale suo non ce l'ha e si appoggia a quelli degli altri, iMessage, WhatsApp e la rete telefonica, con una scommessa che regge finché Apple e Meta non decideranno che un agente concorrente nella loro messaggistica dà fastidio. Il caso Amazon dice che certe decisioni le grandi piattaforme le prendono in fretta.

Lavoro d'ufficio e delega dell'iniziativa

L'elenco dei dot specialisti, acquisti, fatture, email marketing, assistenza clienti, contratti, coincide con le funzioni in cui chi è appena assunto impara il mestiere, quelle che nel pezzo sull'apprendistato invisibile descrivevo come il posto dove si accumula, un errore dopo l'altro, il giudizio che serve poi per il lavoro di livello superiore. Un dot che prende in carico il ciclo passivo di un'azienda difficilmente produrrà licenziamenti, almeno all'inizio, perché la strada più comoda è non riaprire la posizione quando chi la occupa se ne va. Il ragazzo che l'avrebbe avuta nel 2027 non comparirà in nessuna statistica sulla disoccupazione tecnologica, dato che non sarà mai stato assunto, e i dati macroeconomici se ne accorgeranno con anni di ritardo.

A marzo, scrivendo su HWUpgrade della proposta di Jensen Huang di pagare gli ingegneri anche in token, sostenevo che il valore di un lavoratore avrebbe cominciato a dipendere dalla sua capacità di orchestrare agenti. Le squadre di bot di Grok Bot e i dot specialisti ne sono la versione commerciale, e il momento non è casuale. Secondo la ricerca del METR di cui parlo anche in Umani per ora, la durata dei compiti che un agente porta a termine da solo raddoppia all'incirca ogni sette mesi. Quando quella durata era di mezz'ora, dare a ogni agente un computer sempre acceso aveva poco senso economico; ora che si avvicina alla giornata lavorativa il conto torna, almeno per chi vende l'abbonamento. Le misure del METR però vengono da compiti di programmazione, dove un test dice se il lavoro è fatto bene, mentre per prenotare il dentista, contestare una bolletta o rispondere a un fornitore arrabbiato quel test non esiste e gli errori si scoprono a cose fatte.

In Umani per ora ho dedicato un capitolo al cognitive offloading, la delega progressiva di funzioni mentali agli strumenti, raccontando di un avvocato tributarista che dopo un anno di assistente AI non riusciva più a scrivere il primo paragrafo di un parere senza chiedere al sistema di impostargli la struttura. Fin qui avevamo affidato la memoria ai motori di ricerca e la prima stesura ai chatbot; un agente che lavora di notte si prende anche la scelta di cosa meriti la nostra attenzione, perché è lui a stabilire quale mail è urgente e quale abbonamento non usiamo più. OpenAI cita il caso di un tester il cui dot ha notato una fattura mai emessa, l'ha preparata e l'ha spedita dopo la sua approvazione.

È una funzione utile, anche se l'approvazione nei dots non è sempre un passaggio manuale. Per inviare una mail o modificare un file entra in gioco un sistema separato, l'Auto-review, che controlla la coerenza dell'azione con le istruzioni, le regole personalizzate e i requisiti di sicurezza, e alcune autorizzazioni già concesse possono coprire anche le azioni successive. La stessa Anthropic ha scritto che le richieste di approvazione troppo frequenti perdono efficacia, perché diventano un gesto ripetitivo a cui si presta sempre meno attenzione, e per questo lavora anche sul restringere l'ambiente in cui l'agente opera. Dopo qualche settimana di dot che non sbagliano, l'approvazione rischia di diventare un clic dato senza leggere, e l'abitudine a controllare, se non si esercita, si perde come il tributarista aveva perso il suo primo paragrafo. Una richiesta di approvazione fatta bene dovrebbe mostrarmi le fonti usate e i punti in cui l'agente non è sicuro, così da poter decidere senza dover rifare io tutta l'indagine.

Permessi, credenziali e posta in arrivo

Gli incidenti raccontati finora hanno quasi tutti la stessa forma, e con la qualità del modello c'entrano poco: un agente usa un'autorizzazione concessa in modo troppo largo, magari settimane prima, in una situazione che nessuno aveva previsto. Il caso più istruttivo viene dall'Australia e riguarda proprio un agente OpenClaw. Andrew Bird, sviluppatore, gli aveva chiesto di prenotargli un corso molto richiesto nella sua palestra, e l'agente ha trovato una falla nel software di prenotazione usandola per iscriverlo con mesi di anticipo rispetto a quanto la palestra consentiva. Quando Bird, quarto in lista d'attesa per un'altra lezione, gli ha chiesto se ci fosse modo di salire, l'agente ha cancellato la prenotazione della persona in cima alla lista per farlo avanzare di un posto. Bird ha chiesto di rimettere le cose a posto e si è sentito rispondere che non si poteva più, così gli ha fatto scrivere una mail per segnalare la vulnerabilità al fornitore del software. Lui non gli aveva mai chiesto di forzare il sistema; l'agente aveva un obiettivo e un accesso, e nessuna istruzione su dove fermarsi. Secondo TechCrunch l'episodio risale ad aprile e l'agente usava Claude come modello.

Allo zelo si somma la manipolazione dall'esterno. Un agente che legge la tua posta può ricevere istruzioni da chiunque ti scriva, perché per lui il testo di una mail e una tua richiesta sono fatti della stessa materia. Un utente della beta di Instinct, citato da PortEden, ha provato a scrivere alla propria casella da un indirizzo Gmail nuovo con istruzioni rivolte all'agente, per vedere quanto fosse facile manipolarlo, e alla fine ha cancellato l'account dicendo di non credere che siamo pronti a dare a un'AI accesso in lettura e scrittura alla posta.

Moltiplicate questi due casi per qualche centinaio di milioni di utenti, aggiungete le telefonate fatte a vostro nome e gli agenti che si accordano tra loro nella rete di Instinct, dove prima o poi qualcuno dovrà stabilire quale agente ha sbagliato e per conto di chi, e avrete un'idea della superficie d'attacco in costruzione. Le difese ci sono e alcune sono ben pensate, dalle credenziali che Muse tiene fuori dalla portata del modello alla sola lettura dei dots in background, ma restano dichiarazioni dei produttori che nessuno ha ancora verificato in modo indipendente, e intanto Muse si collega anche agli strumenti di pagamento. Chi vuole provarli, e lo capisco, farebbe bene a cominciare con un account di posta secondario e a tenere la banca fuori dalla porta finché qualcuno non avrà pubblicato un audit serio.

Cosa arriva in Italia, e con quali regole

Dall'Italia, oggi, non se ne può usare quasi nessuno. Spark esclude esplicitamente lo Spazio economico europeo insieme a Regno Unito, Svizzera e Nigeria, Muse per ora è solo statunitense, i dots arrivano nei mercati che OpenAI considera idonei e Instinct è su invito. L'unico della famiglia che un italiano può installare senza chiedere il permesso a nessuno è l'antenato, OpenClaw, che in cambio pretende un computer sempre acceso e una pazienza da sistemista.

Le ragioni dell'esclusione europea nessuno le dichiara. È ragionevole pensare che AI Act, GDPR e Digital Markets Act pesino parecchio su prodotti che leggono email, dati sanitari e movimenti bancari e poi decidono da soli cosa farne, ma resta una mia ipotesi. Il ritardo ci farà arrivare quando abitudini, standard di fatto e accordi tra agenti e negozi saranno già stati decisi altrove, come è successo con quasi tutte le piattaforme degli ultimi vent'anni. Lascia però una finestra, forse di qualche mese, in cui gli agenti open source e quelli che girano su hardware locale hanno meno concorrenza di quanta ne avranno mai più, e in cui imprese e professionisti possono imparare a governare un agente prima di ritrovarselo preinstallato nella posta aziendale.

Su quel "locale", però, conviene intendersi, perché si confondono spesso due cose: dove gira il software che coordina l'agente e dove gira il modello che decide cosa fare. OpenClaw e Hermes possono usare modelli locali, per esempio attraverso LM Studio, ma se li si collega a un modello in cloud una parte dei dati finisce al fornitore anche con l'agente installato sul computer di casa, e la documentazione di OpenClaw ricorda che tenere in locale lo stato dell'assistente non rende locali i servizi a cui lo colleghiamo. Chi vuole usare la propria GPU deve poi verificare che il modello sia all'altezza, perché caricarlo e ottenere una risposta sensata a una domanda breve non dimostra che sappia portare a termine un'attività agentica, con il contesto lungo, le chiamate agli strumenti e gli errori da gestire che comporta.

Per i professionisti c'è poi una questione che non mi pare si sia ancora posto nessuno. L'articolo 13 della legge 132 limita l'uso dell'AI nelle professioni intellettuali alle attività strumentali e di supporto e obbliga a informare il cliente, con un linguaggio chiaro, sugli strumenti usati. Un commercialista che affida a un agente l'invio dei solleciti, o un avvocato che gli lascia la corrispondenza ordinaria con la controparte, dovrà spiegare al cliente cosa fa quell'agente quando nessuno lo guarda e dimostrare che il lavoro intellettuale prevalente è rimasto umano. Se era difficile da documentare con un chatbot, con un agente che decide da solo cosa fare alle tre di notte servirà qualcuno che di governance dell'AI capisca sul serio, in un mercato che in Umani per ora descrivevo come ancora acerbo, dove le competenze reali contano più delle certificazioni.

L'agente come intermediario degli acquisti

Gli agenti personali aggiungono un'arma alla nuova battaglia tra i giganti mondiali dell'IT, perché sempre più spesso saranno loro a scegliere il ristorante in cui andiamo noi e il negozio da cui compriamo. Chi controlla l'agente si ritrova così in mano una quota crescente della domanda, con un potere di intermediazione superiore a quello dei motori di ricerca, che ti mostravano una pagina di risultati e lasciavano a te il clic finale, cosa che un agente a cui hai chiesto di prenotare semplicemente non fa.

Il blocco di Amazon a Muse va letto così, come la prima scaramuccia di una contesa commerciale che durerà anni. Mi aspetto che i grandi negozi online facciano accordi con alcuni agenti e chiudano la porta agli altri, e che nasca una specie di SEO per agenti, con cataloghi e prezzi pensati per essere letti da un software che deve comprare. Più in là, ed è una speculazione, qualcuno comincerà a farsi pagare dai commercianti per diventare la scelta predefinita dell'agente. Meta vive di pubblicità, e Muse per ammissione della stessa Meta si collega a pagamenti, salute e acquisti, cioè ai dati che dicono cosa una persona sta per comprare prima ancora che lo compri.

Tenere acceso un computer virtuale per ogni utente, con un modello di frontiera che ci ragiona sopra a intervalli regolari, costa parecchio. Lo ammette anche la documentazione di OpenClaw a proposito dell'heartbeat, il controllo periodico con cui l'agente si risveglia per vedere se c'è qualcosa da fare: ogni risveglio consuma risorse del modello, e aumentarne la frequenza può far salire i costi. I listini di oggi hanno l'aria di una corsa a conquistare utenti, con Muse gratuito fino a una soglia generosa e Instinct gratuito per tutta la beta, mentre OpenAI include il primo dot nell'abbonamento con una quota per le attività più impegnative e prevede opzioni a pagamento per chi vuole di più, quindi un dot acceso giorno e notte lavora comunque a quantità contingentata. Una valutazione di 10 miliardi per un prodotto ancora su invito è un dato sull'umore degli investitori, e come tale va presa.

Quando la fase di conquista finirà, e prima o poi finisce sempre, i prezzi saliranno oppure il conto passerà ai commercianti e agli inserzionisti che vorranno farsi scegliere dagli agenti. Nel secondo caso avremo un assistente che conosce le nostre spese e la nostra agenda meglio del commercialista e che, per la prima volta, ha un interesse economico diverso dal nostro. Non è detto che sia un disastro, succede già con parecchi consulenti in carne e ossa, ma è un buon motivo per leggere le condizioni d'uso di questi prodotti con l'attenzione che di solito riserviamo a un contratto d'affitto.