Merge Labs: esce allo scoperto la società che progetta di renderci cyborg senza interventi invasivi

Sam Altman vuole rendere l'essere umano un'ibrido uomo-macchina e svela Merge Labs, una startup a lavoro sulle interfacce cervello-computer non invasive. OpenAI è il maggior investitore e conta integrare l'intelligenza artificiale nella biologia umana

OpenAI ha annunciato la partecipazione al round di finanziamenti di Merge Labs, una nuova startup che opera nel settore delle interfacce cervello-computer (BCI) e fondata dallo stesso Sam Altman, CEO dell'azienda. La nuova realtà, appena uscita dalla fase di "stealth", ha raccolto 250 milioni di dollari con una valutazione pari a 850 milioni di dollari, con OpenAI come principale investitore singolo.

Merge Labs si presenta come un laboratorio di ricerca focalizzato sul collegamento diretto tra biologia umana e intelligenza artificiale, con l'obiettivo di ampliare le capacità cognitive e comunicative delle persone.

"La nostra esperienza individuale del mondo nasce da miliardi di neuroni attivi. Se potessimo interagire con questi neuroni su larga scala, potremmo ripristinare capacità perdute, supportare stati cerebrali più sani, approfondire la nostra connessione reciproca ed espandere ciò che possiamo immaginare e creare insieme all'intelligenza artificiale avanzata" si legge nel comunicato stampa ufficiale.

Dal punto di vista tecnico, Merge Labs dichiara di voler sviluppare interfacce non invasive, ovvero che non richiedono interventi chirurgici. Un approccio che si differenzia dal suo – attualmente – principale concorrente, Neuralink. La società di Elon Musk, infatti, adotta un dispositivo con elettrodi che necessitano di un intervento chirurgico al cervello per essere impiantati.

"Per raggiungere questo obiettivo, stiamo sviluppando tecnologie completamente nuove che si connettono ai neuroni utilizzando molecole anziché elettrodi, trasmettono e ricevono informazioni utilizzando modalità di penetrazione profonda come gli ultrasuoni ed evitano impianti nel tessuto cerebrale. Le recenti scoperte in biotecnologia, hardware, neuroscienze e informatica, realizzate dal nostro team e da altri, ci dicono che ciò sia possibile".

Tra i fondatori di Merge Labs figurano, oltre a Sam Altman, anche Alex Blania e Sandro Herbig di Tools for Humanity, Tyson Aflalo e Sumner Norman di Forest Neurotech, e Mikhail Shapiro, ricercatore del Caltech.

OpenAI ha spiegato che collaborerà con Merge Labs nello sviluppo di modelli fondamentali scientifici e strumenti avanzati per accelerare la ricerca. L'intelligenza artificiale avrà un ruolo chiave non solo nella fase di progettazione, ma anche nella gestione delle interfacce, grazie a sistemi in grado di interpretare l'intento dell'utente, adattarsi alle differenze individuali e funzionare in presenza di segnali limitati o rumorosi.

L'investimento segue una visione più ampia di Sam Altman che sembra quasi immaginare un futuro in cui il mondo sarà popolato esclusivamente da cyborg o comunque individui nei quali biologia e tecnologia siano "fuse". Secondo Altman, tale "fusione" è lo scenario migliore per garantire la sopravvivenza del genere umano in seguito all'avvento della superintelligenza artificiale.

"Sebbene la fusione sia già iniziata, diventerà molto più strana", scrisse Altman in un post sul suo blog. "Saremo la prima specie in assoluto a progettare i nostri discendenti. La mia ipotesi è che potremo fungere da bootloader biologico per l'intelligenza digitale e poi scomparire in un ramo dell'albero evolutivo, oppure potremo capire come si presenta una fusione riuscita".