Meno ghiaccio, meno acqua: il dato che complica il futuro delle Alpi svizzere

I ghiacciai svizzeri hanno perso quasi un quinto del loro volume dal 2021. Il monitoraggio del 2026 ha registrato un'ulteriore riduzione del 5,5%, la seconda più grave della serie dopo il 2022, tra poca neve invernale e caldo persistente

I ghiacciai svizzeri hanno perso quasi il 20% del loro volume in cinque anni. Nel solo 2026 hanno ceduto un altro 5,5% del ghiaccio rimasto, secondo le misure di GLAMOS, la rete che li monitora. Il bilancio annuale è risultato il secondo peggiore dopo il record del 2022.

Il dato riguarda il volume di ghiaccio, non la superficie visibile dei ghiacciai. Per il 2026 GLAMOS ha misurato il bilancio di massa su 23 ghiacciai distribuiti nelle Alpi svizzere e ha esteso i risultati ai circa 1.300 presenti nell'inventario nazionale. Il metodo e i risultati sono descritti nel rapporto annuale della rete.

La sequenza recente pesa più del singolo anno. Tra il 2022 e il 2026, il ritmo della perdita è stato oltre il doppio di quello registrato in qualsiasi precedente periodo di cinque anni monitorato. Il confronto indica un'accelerazione che GLAMOS rileva anche su intervalli più lunghi: dal 2016 al 2026 è scomparso il 27% del volume presente all'inizio del decennio.

Il 2026 è partito con poca protezione. Alla fine dell'inverno, la neve accumulata sui ghiacciai era inferiore del 25% rispetto alla media 2010-2020. Le ondate di calore da maggio a settembre hanno poi consumato rapidamente quel manto, esponendo il ghiaccio alla fusione diretta per un periodo prolungato.

Il ghiaccio è scomparso anche in alta quota

Le misure sul campo mostrano quanto in alto sia arrivata la fusione. A settembre, GLAMOS non ha trovato neve invernale neppure nei punti di osservazione più elevati dei ghiacciai esaminati, oltre i 3.300 metri. In diverse aree un tempo coperte di neve a fine estate, gli strumenti hanno registrato perdite locali fra 2,5 e 4 metri di ghiaccio.

Le lingue glaciali hanno subito cali ancora maggiori. Presso un punto di misura nella parte bassa del Grande Aletsch, a 1.980 metri di quota, la perdita locale è arrivata a circa 13 metri di ghiaccio nell'anno. Quel valore descrive un punto specifico: non rappresenta lo spessore perso dall'intero ghiacciaio.

Quattro grandi ghiacciai monitorati, Allalin, Clariden, Grande Aletsch e Rodano, hanno chiuso il 2026 con il peggior bilancio annuale delle rispettive serie di osservazioni, superando anche il 2022. A livello nazionale, invece, il 2022 resta l'anno più negativo. GLAMOS attribuisce parte della differenza alla neve leggermente più abbondante nella primavera del 2026 e alla minore deposizione di polvere sahariana, che nel 2022 aveva favorito la fusione.

Alla fine del 2026, i ghiacciai svizzeri conservavano una stima di 42,6 chilometri cubi di ghiaccio, oltre 30 chilometri cubi in meno rispetto al 2000. Anche la superficie stimata, 714 chilometri quadrati, si è ridotta di circa un terzo nello stesso intervallo. Sono grandezze diverse, ma entrambe descrivono quanto si sia assottigliata la riserva glaciale.

La conseguenza per l'acqua richiede attenzione. Nel 2026 sono andati persi circa 2,5 chilometri cubi di ghiaccio, ma GLAMOS osserva che i ghiacciai, ormai più piccoli, possono rilasciare meno acqua in termini assoluti anche durante anni di fusione intensa. Il problema potrebbe pesare soprattutto nei periodi di siccità, quando irrigazione, produzione idroelettrica ed ecosistemi dipendono dalle risorse disponibili.