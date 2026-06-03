Mega Drive e vinile: un Raspberry Pi Pico 2 prova a caricare le ROM dai solchi
Il maker Throaty Mumbo ha provato a caricare i giochi del Sega Mega Drive da un disco in vinile, usando una cartuccia Mega Everdrive Pro e un Raspberry Pi Pico 2 per decodificare i toni audio. Con la cassetta funziona, con il microsolco c'è qualche problema in più...di Andrea Bai pubblicata il 03 Giugno 2026, alle 10:41 nel canale Scienza e tecnologia
Caricare un gioco del Sega Mega Drive partendo da un disco in vinile ha i connotati di una scommessa da bar, ma il maker noto come Throaty Mumbo ha mostrato che il principio tecnico regge, anche quando l'attrezzatura non collabora.
Il punto di partenza è una cartuccia Mega Everdrive Pro, una flash cart che si innesta nella console come qualsiasi altro gioco ma che, oltre al lettore di schede di memoria, espone una porta USB sul retro che è pensata originariamente per scopi di sviluppo, per iniettare le ROM al volo senza estrarre la microSD, e che qui diventa la via d'ingresso dei dati. Mumbo ha convertito il file del gioco in un segnale audio, una sequenza di toni a circa 1200 baud, adottando di fatto lo stesso approccio dei vecchi caricatori a cassetta e dei primi modem.
A decodificare il flusso c'è un Raspberry Pi Pico 2, la board basata sul microcontrollore RP2350. Collegato con un semplice filo, il Pico 2 ascolta i toni, li riconverte nei bit originali e li trasferisce alla Everdrive via USB e da qui la console esegue il codice come se arrivasse da una cartuccia qualunque.
Con una normale cassetta il segnale arriva pulito, il Pico 2 decodifica senza intoppi e qualche piccolo programma homebrew parte regolarmente, grafica compresa. Il problema nasce con il vinile: per inciderlo Mumbo ha usato un PO-80, un kit giocattolo da cinque pollici per tagliare e riprodurre il microsolco. I solchi prodotti sono troppo rumorosi e il Pico 2 non riesce a estrarne un flusso pulito. Nessun gioco è riuscito ad avviarsi dal disco.
Il problema è da imputare alla strumentazione, più che al concetto: Lo stesso ponte audio-USB era già stato validato su nastro: con un incisore e un giradischi di qualità, capaci di solchi più puliti, la riproduzione da vinile resterebbe una strada percorribile. Del resto non è nemmeno una pratica inedita, visto che per anni alcune riviste sono uscite con i flexi disc allegati, sottili dischi di plastica da cui si caricava software facendoli riprodurre dal giradischi di casa.
Resta la velocità a ridimensionare ogni entusiasmo. A poche centinaia di byte al secondo, caricare una ROM da un solco di vinile è un esercizio di pazienza: più che un'alternativa alla cartuccia, l'esperimento è una dimostrazione di quanto lontano possa arrivare un semplice segnale sonoro.
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e chi li vendeva, o sono stati fatti DOPO
mah
e chi li vendeva, o sono stati fatti DOPO
mah
Ma no!
Tra tutte le idee idiote questa sarebbe oltre ogni limite ti pare??
Avendo a disposizione una cartuccia speciale con porta USB per poter caricare le rom al volo invece che doverle salvare su scheda SD ha fatto qulche prova bizzarra andando oltre il semplice registratore a cassette.
Ha provato col vinile, che a rigor di logica dovrebbe funzionare al pari di una cassetta.. se non fosse che il masterizzatore che aveva a disposizione era un giocattolo per bambini con una qualità indecente.
Resta ovviamente il fatto di base che registrare un software su vinile è una cosa totlamente idiota, era giusto per il gusto di farlo.
Tra tutte le idee idiote questa sarebbe oltre ogni limite ti pare??
Avendo a disposizione una cartuccia speciale con porta USB per poter caricare le rom al volo invece che doverle salvare su scheda SD ha fatto qulche prova bizzarra andando oltre il semplice registratore a cassette.
Ha provato col vinile, che a rigor di logica dovrebbe funzionare al pari di una cassetta.. se non fosse che il masterizzatore che aveva a disposizione era un giocattolo per bambini con una qualità indecente.
Resta ovviamente il fatto di base che registrare un software su vinile è una cosa totlamente idiota, era giusto per il gusto di farlo.
ma io non ho detto che esistevano o dovevano esistere prima...
tra l'altro anche scherzavo
ma visto che se ne parlava non ho capito come ha fatto a fare il vinile in casa, comunque forse poteva convenire col C64, forse meglio del datassette
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