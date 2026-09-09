MediaTek Dimensity 9600 Pro, ufficiale la data di presentazione: ecco quando arriverà il nuovo SoC top di gamma

MediaTek presenterà ufficialmente il Dimensity 9600 Pro il 15 settembre in Cina. Il nuovo SoC promette maggiore efficienza, funzionalità fotografiche avanzate e slow-motion 4K a 240 fps. Sul fronte gaming arriveranno grafica potenziata dall'AI, HyperEngine aggiornato e ray tracing immersivo

MediaTek ha annunciato ufficialmente la data di presentazione del suo prossimo SoC di punta della famiglia Dimensity. Il nuovo chip sarà svelato il 15 settembre alle 14:30 in Cina, con l'evento che corrisponderà alle 8:30 del mattino nell'Europa centrale. L'annuncio è arrivato direttamente dall'azienda attraverso un post pubblicato su X, mettendo così fine all'attesa per il nuovo processore destinato alla fascia alta del mercato Android.

Secondo quanto anticipato da MediaTek, il nuovo prodotto sarà un "pro chip" pensato per offrire una "pro experience". L'azienda ha inoltre posto l'accento sulla cosiddetta "pro efficiency" e sulla "pro imaging", indicando quindi un'attenzione particolare sia all'efficienza sia alle funzionalità legate alla fotografia e alla registrazione video. Tra le caratteristiche già confermate viene citato il supporto allo slow-motion in 4K a 240 fps.

Anche il gaming rappresenterà uno degli elementi centrali del nuovo SoC. MediaTek ha infatti promesso una modalità definita "pro gaming", accompagnata da diverse tecnologie dedicate alle prestazioni grafiche. Tra queste viene indicata una grafica potenziata dall'intelligenza artificiale, insieme a una versione aggiornata della piattaforma HyperEngine, progettata per migliorare l'esperienza durante il gioco.

A new Dimensity flagship is taking off soon. Pro Chip. Pro Experience. ?



? Pro Efficiency

Advanced process | DTCO co-optimization | Redesigned architecture



? Pro Gaming

AI-enhanced graphics | Upgraded HyperEngine | Immersive ray tracing



? Pro Imaging

4K 240fps ultra slow... pic.twitter.com/2sb4gsqcJF -- MediaTek (@MediaTek) September 8, 2026

Ulteriori elementi che il MediaTek Dimensity 9600 Pro metterà a disposizione degli utenti

A completare le anticipazioni c'è inoltre il riferimento al ray tracing immersivo, una tecnologia sempre più presente nei processori mobile di fascia alta. MediaTek non ha però fornito, almeno nelle informazioni diffuse finora, dettagli tecnici completi sulle caratteristiche del chip, lasciando ancora diversi elementi da scoprire durante la presentazione ufficiale.

Le anticipazioni sembrano inoltre confermare le indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti: il nuovo processore dovrebbe essere proprio il Dimensity 9600 Pro. Rimane invece ancora da chiarire la strategia dell'azienda per le altre possibili versioni della piattaforma. In particolare, non è ancora noto se MediaTek presenterà anche un eventuale Dimensity 9600 Pro Max.

Allo stesso modo, resta da capire se arriverà una versione Dimensity 9600 standard, quindi priva della denominazione Pro. Per avere una risposta ufficiale sarà comunque necessario attendere ancora pochi giorni.