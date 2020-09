Marte, una rete di laghi salati sotto il Polo Sud. La scoperta è tutta italiana

Il team di ricercatori tutto italiano che nel 2018 scoprì l'esistenza di un lago sotto la superficie di Marte, ha pubblicato un nuovo studio in cui dice, sostanzialmente, di essersi sbagliato: sul Pianeta Rosso non ci sarebbe un solo enorme lago sotto la calotta antartica, ma ve ne sarebbero diversi, almeno altri tre!

Lo studio pubblicato su Nature Astronomy spiega che il grande lago con diametro di 20 chilometri scoperto due anni fa, farebbe parte di un insieme di laghi, situati a 1,5 km di profondità, più o meno la stessa del primo "avvistamento". Si tratta di una scoperta che apre nuovi spiragli alla presenza di vita extraterrestre su un pianeta apparentemente morto, ma badate bene: non si tratta di laghi di acqua dolce, bensì di laghi estremamente salati, condizione che fissa il punto di congelamento a temperature molto più basse del normale.

"I nostri risultati rafforzano la rilevazione di un corpo idrico liquido presso Ultimi Scopuli e indicano la presenza di altre zone umide nelle vicinanze. Suggeriamo che le acque siano salamoie ipersaline perclorate, note per la loro formazione nelle regioni polari marziane e che si ritiene sopravvivano per un lungo periodo di tempo su scala geologica a temperature inferiori all'eutettica", si legge nello studio.

Usando i dati raccolti dall'orbiter Mars Express dell'ESA, e più in particolare dal radar Marsi (creato in Italia), i ricercatori hanno analizzato delle immagini riscontrando zone con una riflettività più alta del normale, un segno della presenza di acqua liquida nel sottosuolo.

Si pensa che i laghi sotterranei marziani siano probabilmente il frutto della pressione estrema dei ghiacciai di superficie. L'acqua in forma liquida, come scritto in apertura, apre la strada alla presenza di una qualche forma di vita, ma non significa anche che ci siano omini verdi che vivono in grotte sotterranee su Marte.

Potrebbero esserci forme di vita molto semplici e i laghi salati marziani potrebbero rappresentare un habitat adatto per almeno un "animale" di nostra conoscenza: il resistentissimo tardigrado, che troverebbe nell'acqua salata un ambiente per proliferare. È però troppo presto per speculare e, come abbiamo visto, la scienza scopre Marte un pezzetto alla volta, sperando un giorno di poter mettere il piede sul Pianeta Rosso per capirne al meglio il passato e, possibilmente, modellarne il futuro.