Marte: il video ESA che sorvola il cratere di ghiaccio Korolev è mozzafiato! Guardate

Korolev è un cratere. Ma non un cratere come quelli che vediamo qui sulla Terra. Un cratere un po' particolare non tanto per il suo aspetto che sembra essere poi non troppo diverso da quelli che conosciamo e vediamo qui ma soprattutto perché è su Marte ed è riempito di ghiaccio d'acqua. Un nuovo video dell'ESA, ossia l'European Space Agency, ci permette di osservarlo da vicino con una successione delle immagini scattate dalla sonda spaziale Mars Express permettendo di avere una visione straordinaria di quello che sembra essere uno dei posti più affascinanti di Marte.

Cratere di Korolov: ecco il video incredibile

Il cratere è situato vicino al Polo Nord marziano ed è ricoperto tutto l'anno di uno spesso strato di ghiaccio d'acqua. E' intitolato all'ingegnere missilistico Sergei Korolev, personalità di rilievo nell'ambito del programma spaziale sovietico che nella prima fase prevalse sugli Stati Uniti lanciando in orbita il satellite Sputnik 1 e in seguito il cosmonauta Yuri Gagarin.

In questo caso il filmato è stato realizzato utilizzando le immagini della videocamera stereo ad alta risoluzione (HRSC) di Mars Express, la sonda dell'Agenzia Spaziale Europea lanciata nello spazio per studiare il pianeta Marte. Ricordiamo come la Mars Express sia stata lanciata il 2 giugno 2003 dal Cosmodromo di Baikonur in Kazakistan usando un lanciatore Sojuz. Il nome Express deriva dal ridotto tempo necessario alla stessa per raggiungere il pianeta rosso. Infatti era da 60.000 anni che i due pianeti non erano così vicini. Il nome si riferisce anche alla rapidità ed efficienza con cui è stata progettata e costruita la sonda.

Le immagini sono scattate solitamente puntando la telecamera verso il basso e il video viene realizzato combinando le informazioni sulla topografia del Pianeta tramite i canali stereo di HRSC in modo da poter generare un paesaggio tridimensionale ripreso da diverse prospettive proprio come una ripresa cinematografica a volo d'uccello.

Tecnicamente ricordiamo che il cratere di Korolev è largo 82 chilometri e profondo 2 chilometri. Un cratere dunque decisamente importante e non solo a livello dimensionale ma anche per informazioni su Marte. In questo caso infatti il cratere vede al suo interno del ghiaccio che è persistente per tutto l'anno con uno spessore di circa 1,8 chilometri.