Mark Zuckerberg sviluppa un assistente AI personale da integrare nella direzione di Meta

Mark Zuckerberg sta sviluppando un assistente AI per supportare il suo ruolo in Meta, migliorando l'accesso alle informazioni e riducendo le inefficienze organizzative. Con forti investimenti e strumenti già attivi, l'azienda punta a trasformare produttività e struttura aziendale, testando se l'AI possa davvero rivoluzionare il lavoro manageriale

Mark Zuckerberg sta sviluppando un assistente di intelligenza artificiale personale progettato per supportarlo nelle sue funzioni di amministratore delegato di Meta. Secondo diverse fonti, il sistema è ancora in fase di sviluppo, ma è già in grado di fornire informazioni su richiesta, permettendo al CEO di accedere rapidamente ai dati senza dover passare attraverso i tradizionali livelli gerarchici aziendali.

Questo progetto non rappresenta soltanto un miglioramento della produttività individuale, ma evidenzia un problema strutturale delle grandi organizzazioni: il flusso delle informazioni. In molte aziende, infatti, dati cruciali possono essere rallentati o distorti nel passaggio tra team operativi e vertici decisionali. Automatizzando il recupero delle informazioni, Meta mira a ridurre queste inefficienze e a velocizzare i processi decisionali.

Zuckerberg ha più volte sottolineato come il 2026 rappresenti un punto di svolta per l'integrazione dell'AI nelle attività aziendali. Durante una recente comunicazione finanziaria, ha affermato che l'intelligenza artificiale cambierà radicalmente il modo in cui l'azienda opera, arrivando a ipotizzare che progetti un tempo gestiti da grandi team possano essere portati avanti da una sola persona altamente qualificata.

Mark Zuckerberg e il proprio agente AI personale: una trasformazione anche aziendale

All'interno di Meta, questa trasformazione è già iniziata. Strumenti come MyClaw consentono ai dipendenti di accedere a file interni e conversazioni, facilitando la collaborazione senza passaggi burocratici. Un altro sistema, chiamato Second Brain e basato su tecnologie sviluppate da Anthropic, funziona come un assistente personale, organizzando attività e rendendo più efficiente la gestione delle informazioni.

I risultati sembrano già tangibili: secondo Susan Li, la produttività degli ingegneri è aumentata del 30% dall'inizio del 2025, con incrementi fino all'80% per gli utenti più avanzati. Questi dati suggeriscono che l'adozione dell'AI non è solo sperimentale, ma sta producendo effetti concreti.

Parallelamente, Meta sta investendo massicciamente in questa direzione. Per il 2026 sono previsti investimenti tra i 115 e i 135 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto all'anno precedente. L'azienda ha inoltre acquisito Manus e creato una nuova divisione, Meta Compute, per accelerare lo sviluppo di infrastrutture e strumenti avanzati. Tuttavia, costruire un assistente AI per un CEO rappresenta una sfida complessa.