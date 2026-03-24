Mark Zuckerberg sviluppa un assistente AI personale da integrare nella direzione di Meta

Mark Zuckerberg sviluppa un assistente AI personale da integrare nella direzione di Meta

Mark Zuckerberg sta sviluppando un assistente AI per supportare il suo ruolo in Meta, migliorando l'accesso alle informazioni e riducendo le inefficienze organizzative. Con forti investimenti e strumenti già attivi, l'azienda punta a trasformare produttività e struttura aziendale, testando se l'AI possa davvero rivoluzionare il lavoro manageriale

di pubblicata il , alle 11:01 nel canale Scienza e tecnologia
Meta
 

Mark Zuckerberg sta sviluppando un assistente di intelligenza artificiale personale progettato per supportarlo nelle sue funzioni di amministratore delegato di Meta. Secondo diverse fonti, il sistema è ancora in fase di sviluppo, ma è già in grado di fornire informazioni su richiesta, permettendo al CEO di accedere rapidamente ai dati senza dover passare attraverso i tradizionali livelli gerarchici aziendali.

Questo progetto non rappresenta soltanto un miglioramento della produttività individuale, ma evidenzia un problema strutturale delle grandi organizzazioni: il flusso delle informazioni. In molte aziende, infatti, dati cruciali possono essere rallentati o distorti nel passaggio tra team operativi e vertici decisionali. Automatizzando il recupero delle informazioni, Meta mira a ridurre queste inefficienze e a velocizzare i processi decisionali.

Zuckerberg ha più volte sottolineato come il 2026 rappresenti un punto di svolta per l'integrazione dell'AI nelle attività aziendali. Durante una recente comunicazione finanziaria, ha affermato che l'intelligenza artificiale cambierà radicalmente il modo in cui l'azienda opera, arrivando a ipotizzare che progetti un tempo gestiti da grandi team possano essere portati avanti da una sola persona altamente qualificata.

Mark Zuckerberg e il proprio agente AI personale: una trasformazione anche aziendale

All'interno di Meta, questa trasformazione è già iniziata. Strumenti come MyClaw consentono ai dipendenti di accedere a file interni e conversazioni, facilitando la collaborazione senza passaggi burocratici. Un altro sistema, chiamato Second Brain e basato su tecnologie sviluppate da Anthropic, funziona come un assistente personale, organizzando attività e rendendo più efficiente la gestione delle informazioni.

I risultati sembrano già tangibili: secondo Susan Li, la produttività degli ingegneri è aumentata del 30% dall'inizio del 2025, con incrementi fino all'80% per gli utenti più avanzati. Questi dati suggeriscono che l'adozione dell'AI non è solo sperimentale, ma sta producendo effetti concreti.

Parallelamente, Meta sta investendo massicciamente in questa direzione. Per il 2026 sono previsti investimenti tra i 115 e i 135 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto all'anno precedente. L'azienda ha inoltre acquisito Manus e creato una nuova divisione, Meta Compute, per accelerare lo sviluppo di infrastrutture e strumenti avanzati. Tuttavia, costruire un assistente AI per un CEO rappresenta una sfida complessa.

I migliori sconti su Amazon oggi

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente

499.00 Compra ora
-30%

Amazfit Active 2 Smart Watch 44mm, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe incluse, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente allAcqua 5 ATM per Android e iPhone, Nero

99.90 69.99 Compra ora
-21%

TCL 43T6C 43'' QLED TV 4K HDR, Fire TV (Smart tv con Dolby Vision e Atmos, HDR10+, Premi e Chiedi ad Alexa)

329.00 259.00 Compra ora
1 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
supertigrotto24 Marzo 2026, 11:27 #1
Prima i junior,poi i senior,il prossimo passo è eliminare CEO e fondatori,sarebbe da ridere fino a morire se i vari Huang, Zuckemberg, Altman,Musk fossero licenziati e d estromessi dalla azienda che hanno fondato proprio dalla IA,ma licenziati togliendo a loro i fondi monetari facendoli diventare uomini comuni e poveri

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^