Mani robotiche rubate? Ecco perché Tesla ha fatto causa a uno dei suoi ex

Tesla ha intentato una causa contro un ex ingegnere, accusandolo di aver sottratto segreti industriali relativi al robot Optimus per fondare una startup concorrente, Proception. L'azienda sostiene che le mani robotiche sviluppate da Proception siano simili a quelle progettate in Tesla.

Tesla ha avviato un'azione legale contro Zhongjie "Jay" Li, ex ingegnere del suo programma di robotica umanoide Optimus, con l'accusa di aver sottratto informazioni riservate per avviare una startup concorrente. Secondo la causa depositata presso un tribunale federale di San Francisco (via Techcrunch), Li avrebbe copiato dati sensibili relativi allo sviluppo di avanzati sensori per mani robotiche su dispositivi personali, poco prima di lasciare l'azienda nel settembre 2024.

Proception, la società fondata da Li e con sede a Palo Alto, è stata costituita meno di una settimana dopo il suo addio a Tesla e in soli cinque mesi ha annunciato di aver "costruito con successo mani robotiche umanoidi avanzate". Le somiglianze tra i progetti di Proception e quelli sviluppati da Li durante il suo impiego in Tesla sono, secondo l'azienda di Elon Musk, "sorprendenti".





Il contenuto della denuncia sottolinea che Li era stato incaricato di lavorare su alcuni dei dati più riservati del programma Optimus. Nelle settimane precedenti alle sue dimissioni, l'ex ingegnere avrebbe anche effettuato ricerche online su mani robotiche umanoidi e finanziamenti per startup.

Tesla ritiene che il comportamento di Li non solo rappresenti una violazione della normativa sulla protezione dei segreti industriali, ma configuri anche un tentativo deliberato di trarre vantaggio commerciale dagli investimenti e dalla proprietà intellettuale dell'azienda. A supporto delle sue accuse, Tesla ha allegato una comunicazione interna del team Optimus di agosto 2024 che ricordava al personale la sorveglianza degli asset IT aziendali e la tolleranza zero per furti o uso improprio di dati. Né Li né Proception hanno risposto alle richieste di commento inviate da media statunitensi.

Tesla ha presentato il progetto Optimus - inizialmente noto come Tesla Bot - nel 2021. Tuttavia, nonostante gli annunci, il robot non è ancora giunto sul mercato. Nel gennaio 2025, Elon Musk ha affermato che Optimus dispone della "mano più sofisticata mai realizzata" e che, nel lungo periodo, rappresenterà il principale valore dell'azienda. L'uscita commerciale del robot è attualmente prevista per il 2026.

Nel frattempo, ricordiamo che Milan Kovac, responsabile dell'ingegneria per Optimus, ha recentemente lasciato l'azienda. Il suo posto è stato affidato ad Ashok Elluswamy, già a capo del team Autopilot.