Luna delle Fragole 2025 in Italia: oggi il fenomeno astronomico più atteso! Ecco come vederla

La Luna delle Fragole torna l’11 giugno 2025 con uno spettacolo unico: il plenilunio più basso all’orizzonte degli ultimi 18 anni. Ecco come, quando e dove osservare questo raro evento astronomico in Italia.

La notteha regalato agli appassionati di astronomia uno degli eventi più affascinanti e rari del decennio: la L. Questo plenilunio, che prende il nome dalle antiche tradizioni dei nativi americani, sarà, un fenomeno che non si ripeterà

Il termine “Luna delle Fragole” nasce dalle popolazioni Algonchine del Nord America, che associavano il plenilunio di giugno al periodo della raccolta delle fragole selvatiche. In Europa, la stessa luna era chiamata anche “Luna del Miele”, simbolo di abbondanza, raccolti e matrimoni. Nonostante il nome suggestivo, la luna non diventa rosa: la colorazione calda che può assumere, dal giallo al rame, è dovuta alla sua posizione particolarmente bassa sull’orizzonte e all’effetto di scattering atmosferico, che filtra le lunghezze d’onda più corte della luce e lascia passare quelle più lunghe, come il rosso e l’arancione.

La notte della Luna delle Fragole: come e dove osservare il plenilunio più basso fino al 2043

Il plenilunio si verificherà ufficialmente l’11 giugno alle 09:44 ora italiana, quando però il satellite non sarà visibile nei cieli del nostro Paese perché sarà già giorno. Per godere dello spettacolo, il momento migliore è stata la notte tra il 10 e l’11 giugno, con la luna che è apparsa estremamente bassa sull’orizzonte, quasi “schiacciata” verso est. In Italia, la luna tramonterà attorno alle 4:45 del mattino dell’11 giugno e tornerà a sorgere la sera, intorno alle 21:30, offrendo una nuova opportunità di osservazione.

La particolarità di quest’anno è legata al cosiddetto “lunistizio maggiore”, un fenomeno ciclico che si verifica ogni 18,6 anni e porta la luna piena a sorgere e tramontare in posizioni estreme, molto più a nord o a sud del normale. Nel 2025 la luna percorrerà un arco molto breve, apparendo bassissima sull’orizzonte meridionale: una condizione che amplifica l’effetto ottico e rende l’evento ancora più suggestivo.

Per ammirare la Luna delle Fragole in tutto il suo splendore, è consigliabile scegliere un luogo con visuale libera verso est, lontano da fonti di inquinamento luminoso come città, lampioni e insegne. Ideali sono colline, spiagge, campi aperti o punti panoramici elevati. Anche chi vive in città può tentare l’osservazione da terrazzi o tetti, purché non ci siano ostacoli all’orizzonte. Non sono necessari strumenti particolari: la luna sarà ben visibile a occhio nudo, ma un binocolo o una fotocamera con teleobiettivo possono esaltare dettagli e colorazioni insolite.

Per chi non potrà osservare il fenomeno dal vivo, il Virtual Telescope Project trasmetterà l’evento in diretta a partire dalle 21:30 dell’11 giugno, con immagini raccolte dai telescopi di Manciano, uno dei cieli più bui d’Italia. La Luna delle Fragole, oltre al suo fascino scientifico, mantiene un forte valore simbolico: rappresenta la fine di un ciclo stagionale, la fertilità e la possibilità di rinnovamento, temi che ancora oggi ispirano meditazioni e rituali in molte culture.