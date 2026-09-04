Locust, il laser da 20 kilowatt ha abbattuto tre droni sospetti al confine col Messico

Un laser da 20 kilowatt della famiglia AMP-HEL ha abbattuto tre droni ritenuti legati ai cartelli lungo il confine tra Texas e Messico, nella notte tra il 25 e il 26 agosto, primo bersaglio reale colpito dopo due falsi allarmi nei mesi precedenti

L'esercito statunitense ha abbattuto tre droni nei cieli del Texas meridionale usando per la prima volta un'arma laser contro bersagli realmente ostili. L'operazione è avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 agosto, nell'area di confine sorvegliata dalla Joint Task Force Southern Border, l'unità che dal marzo 2025 opera sotto lo U.S. Northern Command con circa 8.000 militari schierati lungo il confine con il Messico.

Secondo la ricostruzione ufficiale, i tre velivoli erano ritenuti collegati ai cartelli della droga e impegnati in attività che rappresentavano una minaccia diretta per il personale militare e per gli agenti della Customs and Border Protection presenti sul posto. Il generale Curtis Taylor, al comando della task force, ha definito l'abbattimento la prova concreta della prontezza operativa e del vantaggio tecnologico raggiunto dalla propria unità.

Dal marzo 2025 la task force ha installato barriere lungo la frontiera, condotto decine di migliaia di pattugliamenti e fatto volare migliaia di missioni di ricognizione. L'abbattimento di fine agosto arriva quindi dentro un dispositivo già ampio, non come un episodio isolato.

L'arma utilizzata appartiene alla famiglia AMP-HEL (Army Multipurpose High Energy Laser), il programma dell'Esercito USA per sperimentare laser ad alta energia contro minacce aeree di piccola taglia. I prototipi sul campo derivano dal sistema Locust, sviluppato da AeroVironment, capace di generare un fascio nella classe dei 20 kilowatt. Le prime due unità, montate su veicoli Infantry Squad Vehicle di General Motors Defense, sono state consegnate all'Esercito nell'agosto 2025; una seconda coppia, installata su mezzi JLTV e dotata di radar proprio, è arrivata a dicembre dello stesso anno.

Due falsi allarmi prima del bersaglio giusto, il laser USA abbatte i primi nemici reali

Il funzionamento segue una sequenza precisa: sensori, radar e telecamere individuano il drone e ne tracciano la traiettoria, poi il fascio viene puntato sul bersaglio con precisione anche mentre è in movimento. Una carica elettrica aggiuntiva ne amplifica la potenza convertendola in calore, che danneggia o distrugge il velivolo. L'esito concreto dipende però da variabili non banali, come distanza e tempo di esposizione al bersaglio.

Non è un dettaglio da poco, perché l'AMP-HEL non arriva a questo debutto con un curriculum immacolato. All'inizio dell'anno il sistema aveva provocato la chiusura per sette ore dello spazio aereo dell'aeroporto di El Paso, e a febbraio aveva colpito per errore un drone appartenente allo stesso governo statunitense. I tre abbattimenti di fine agosto sono il primo caso in cui l'arma ha centrato bersagli effettivamente ostili.

Sulla natura dei droni, però, le versioni non collimano del tutto. Mentre il comando statunitense ha parlato di velivoli legati ai cartelli, il ministero della Difesa messicano ha confermato l'abbattimento in territorio statunitense ma li ha descritti come droni di tipo commerciale, presumibilmente usati da trafficanti di migranti per monitorare i movimenti delle autorità.

Il 2 settembre, appena una settimana dopo l'abbattimento, l'Esercito ha assegnato ad AeroVironment un contratto da 464,8 milioni di dollari per il programma Enduring-High Energy Laser, il primo ordine di produzione per un'arma a energia diretta nella storia militare statunitense. Il laser sta insomma lasciando i panni del prototipo sperimentale per diventare equipaggiamento operativo a tutti gli effetti.