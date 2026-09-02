Lo specchio M4 dell'Extremely Large Telescope dell'ESO prosegue il suo viaggio: da Bolzano ad Annone di Brianza, destinazione Cile

Negli scorsi giorni lo specchio M4 dell'Extremely Large Telescope (ELT) dell'ESO è stato trasportato da Bolzano ad Annone di Brianza per la calibrazione. La destinazione finale sarà il deserto dell'Atacama in Cile.

Very Large Telescope (VLT) dell'ESO è uno strumento fondamentale per conoscere l'Universo, nonché uno dei più grandi telescopi ottici/infrarossi terrestri attualmente operativi. Pur essendo importante ai fini scientifici e con ancora molto da poter esprimere in termini di risultati, l'Osservatorio Europeo Australe sta completando la realizzazione di un nuovo "gigante" per l'osservazione dalla Terra: l'Extremely Large Telescope o ELT.

Questo nuovo telescopio è atteso dagli scienziati che ne potranno trarre giovamento, da solo o in accoppiata con telescopi terrestri e spaziali. Il suo completamento è previsto intorno agli anni '30 mentre procede la fase di realizzazione della struttura principale (la cupola protettiva) e delle parti che costituiranno gli specchi e la strumentazione integrata. Un lavoro complesso e che richiede estrema precisione.

Lo specchio adattivo M4 dell'Extremely Large Telescope

Interessante notare come molte componenti fondamentali arrivino dall'Italia. Una delle ultime novità riguarda lo specchio adattivo M4 dell'Extremely Large Telescope ed è legata proprio al nostro Paese. Negli scorsi giorni, questo componente ha lasciato la Microgate di Bolzano (dopo oltre un anno dove sono state effettuate prove elettromeccaniche e ambientali) per raggiungere l'ADS International ad Annone di Brianza. Quest'ultima è partner di Microgate nel consorzio AdOptica e qui verrà eseguita la validazione ottica prima che lo specchio possa iniziare il suo viaggio verso il deserto di Atacama (Cile). L'hardware inizialmente è stato realizzato da Safran Reosc in Francia nel 2017 che ha utilizzato un materiale vetro-ceramico a bassa espansione chiamato Zerodur, per poi essere trasferito in Italia.

Pur sembrando un elemento di "poco conto", uno specchio per un telescopio di questo tipo è veramente un concentrato di tecnologia. Un lavoro di alta precisione che non ammette errori per permettere di avere la definizione richiesta e un funzionamento impeccabile una volta installato all'interno dell'Extremely Large Telescope.

Roberto Biasi (CTO e co-fondatore di Microgate, insieme al fratello Vinicio) ha dichiarato "[...]Il trasferimento dello specchio M4 ad ADS International, ultima tappa italiana prima della destinazione finale in Cile, rappresenta uno di questi momenti: significa che un lavoro iniziato molti anni fa entra nella sua fase conclusiva e si avvicina al momento in cui contribuirà concretamente all'attività del telescopio più grande del mondo. Per Microgate è stato un percorso straordinario di crescita. Ci siamo confrontati con sfide ingegneristiche mai affrontate prima, sviluppando competenze, tecnologie e capacità progettuali che oggi costituiscono un patrimonio dell'azienda. Partecipare a un progetto come l'ELT significa contribuire all'avanzamento della conoscenza scientifica, ma anche dimostrare come l'innovazione italiana possa essere protagonista nelle più grandi infrastrutture di ricerca internazionali".

Il nuovo specchio adattivo M4 di ELT ha un diametro di 2,4 m (simile agli specchi principali impiegati su Hubble o sul Nancy Grace Roman Space Telescope). Nonostante questa dimensione, lo spessore è di solamente 1,95 mm con una struttura a 6 segmenti a forma di petalo. Lo scopo è quello di avere una superficie che può modificarsi gestita da 5352 attuatori senza contatto. La struttura di supporto da 2,7 m di diametro è realizzata in carburo di silicio Boostec che presenta i fori necessari per mantenere gli attuatori in posizione.

Questo componente non deve "solo" riflettere la luce che arriva dagli altri specchi, ma anche modificare la sua conformazione oltre 1000 volte al secondo con una precisione superiore ai 10 nm. Questa complicazione è necessaria per permettere di compensare in tempo reale le turbolenze atmosferiche e le vibrazioni del telescopio.

La struttura viene tenuta sollevata da un campo elettromagnetico generato dagli attuatori stessi permettendo di non avere contatto diretto. Dopo che Microgate ha completato la validazione finale riproducendo anche le condizioni che lo specchio affronterà in Cile, ora toccherà ad ADS International eseguire la calibrazione ottica con l'aiuto dell'INAF.