Lo spazioplano militare Boeing X-37B sarà lanciato a dicembre su un Falcon Heavy

Come scritto in passato lo Spazio offre possibilità commerciali e scientifiche nuove, ma ha anche la sua importanza a livello militare e geopolitico. In orbita esistono diversi satelliti spia di vario genere (da telecomunicazioni all'osservazione ottica e in altre lunghezze d'onda). Non ultimo le grandi potenze utilizzano spazioplani riutilizzabili per compiere missioni delle quali, ovviamente, si sa molto poco a causa della segretezza delle stesse.

Attualmente sono attivi almeno due spazioplani militari sperimentali di classe orbitale. Si tratta del modello cinese, rientrato negli scorsi mesi, e del più noto Boeing X-37B. Quest'ultimo è stato utilizzato in diverse missioni, una anche dalla durata "estrema" di oltre 900 giorni e che ha permesso il lancio di alcuni carichi utili secondari e di svolgere operazioni in orbita senza la necessità di un equipaggio a bordo e aumentandone così l'autonomia operativa.

Ora la Space Force ha annunciato che lo spazioplano Boeing X-37B sarà lanciato nuovamente il 7 dicembre 2023 dal Kennedy Space Center in Florida. Si tratterà della settima missione (chiamata USSF-52) per lo spazioplano ma anche della prima che impiegherà un Falcon Heavy di SpaceX per metterlo in orbita.

Il tenente colonnello Joseph Fritschen (direttore del programma dello spazioplano) ha dichiarato "siamo entusiasti di espandere lo sviluppo delle capacità riutilizzabili di X-37B, utilizzando il modulo di servizio e il razzo Falcon Heavy per far volare più esperimenti all'avanguardia per il Dipartimento dell'Aeronautica e dei suoi partner".

La modifica è stata necessaria perché, sempre secondo la Space Force, saranno utilizzati altri regimi orbitali oltre a nuove tecnologie e l'esposizione di semi di vegetali con un esperimento proposto dalla NASA (Seeds-2). Ovviamente non sappiamo precisamente quali saranno i compiti di Boeing X-37B per la missione OTV-7 (Orbital Test Vehicle 7) ma le sue orbite saranno osservabili da terra sia da parte di astronomi indipendenti che da nazioni concorrenti.

La Space Force ha ricordato che lo spazioplano, durante la sesta missione, aveva impiegato un modulo di servizio che consentiva di ampliare la capacità di carico permettendo di inserire anche un esperimento per trasformare l'energia solare catturata da pannelli fotovoltaici in microonde oltre a due esperimenti della NASA.