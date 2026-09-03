Lo scudo termico di Orion promuove Artemis II a pieni voti: superato l'esame NASA

NASA ha reso noti i risultati dell'analisi sullo scudo termico della navetta Orion dopo il rientro di Artemis II: i siti di perdita di materiale carbonizzato sono scesi da oltre 100 a circa nove, un dato che rafforza la fiducia nel veicolo in vista di Artemis III

Il dubbio più grande alla vigilia di Artemis II riguardava proprio lui: lo scudo termico alla base della capsula Orion, chiamato a proteggere l'equipaggio durante il rientro in atmosfera a velocità di rientro lunare. Il materiale ablativo, pensato per carbonizzarsi in superficie e dissipare il calore, aveva mostrato durante Artemis I (2022) perdite di frammenti più estese del previsto. Dopo mesi di analisi e non poche polemiche interne, la NASA aveva deciso di volare comunque con lo scudo di Artemis II così com'era, correggendo però la traiettoria di rientro per ridurre lo stress termico.

Il risultato, sul campo, si era già intuito dal semplice ammaraggio riuscito nell'Oceano Pacifico dell'equipaggio guidato dal comandante Reid Wiseman. Ma la conferma tecnica, quella con i numeri, è arrivata solo nei giorni scorsi, durante una riunione dell'Aerospace Safety Advisory Panel dedicata proprio ai dati raccolti al Ames Research Center in California.

Da cento difetti a nove: salto di qualità per lo scudo termico di Orion

Paul Hill, membro del pannello ed ex direttore delle operazioni di missione NASA, ha parlato di una condizione dello scudo "altamente soddisfacente". Su Artemis I erano stati contati oltre 100 siti di perdita di carbonizzazione sulla superficie a scudo dell'Orion, alcuni profondi più di un pollice. Su Artemis II, invece, i siti rilevati sono stati circa nove.

Un miglioramento netto, come lo ha definito lo stesso Hill, che arriva dopo la revisione approfondita condotta dagli ingegneri NASA sulle immagini raccolte dai sommozzatori subito dopo l'ammaraggio e sulle ispezioni successive a bordo della nave di recupero. Le tracce di perdita di materiale carbonizzato residue si sono concentrate soprattutto sulla cosiddetta "spalla" dello scudo, il punto in cui la struttura a disco si raccorda con il cono della capsula, ma senza raggiungere livelli critici per la sicurezza dell'equipaggio.

Il comportamento osservato risulta inoltre coerente con i test condotti nelle gallerie ad arco elettrico dopo Artemis I, il banco di prova a terra che NASA usa per simulare le condizioni di rientro. Lo scudo verrà ora analizzato per l'estrazione di campioni e scansioni a raggi X interne: un'analisi che punta a chiarire nel dettaglio il comportamento dei materiali durante il rientro.

Con nove difetti contro oltre cento, la NASA ottiene la conferma di cui aveva bisogno per proseguire senza ulteriori ritardi verso Artemis III, la missione che dovrebbe riportare astronauti sulla superficie lunare. Sono ancora da valutare le immagini aeree raccolte durante il rientro, utili a capire i tempi esatti in cui si sono verificate le perdite residue di materiale carbonizzato: un tassello che completerà il quadro nelle prossime settimane.