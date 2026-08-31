LG presenta ThinQ Claw, il chatbot per la smart home che comprende il contesto dell'utente

LG presenta a IFA 2026 ThinQ Claw, un agente AI conversazionale pensato per la smart home. Attraverso una chat interpreta richieste, abitudini e contesto per coordinare elettrodomestici e servizi. Integrato nell'ecosistema Homey, può suggerire ricette, gestire routine domestiche e ottimizzare dispositivi connessi

LG presenta a IFA 2026 una nuova evoluzione della propria strategia per la casa intelligente con ThinQ Claw, un agente basato sull'intelligenza artificiale che introduce un'interazione attraverso una semplice conversazione testuale. Il sistema è progettato per comprendere ciò che l'utente chiede considerando anche il contesto, così da individuare i dispositivi e i servizi necessari per completare determinate attività.

ThinQ Claw rappresenta un'estensione dell'ecosistema LG AI Home e può coordinare prodotti dell'azienda e dispositivi di altri produttori. Durante la manifestazione berlinese, LG mostra alcune delle possibilità offerte dalla tecnologia. In cucina, per esempio, l'assistente può utilizzare le informazioni relative agli acquisti alimentari per suggerire ricette basate sugli ingredienti disponibili, interagendo con l'utente tramite chat.

Nell'area dedicata alla zona living, invece, ThinQ Claw può analizzare abitudini, preferenze e situazioni personale per proporre routine specifiche. Tra gli esempi illustrati da LG rientrano la modifica della temperatura dell'ambiente e l'attivazione del robot aspirapolvere. Il sistema può inoltre tenere conto degli orari e delle condizioni della casa per suggerire azioni mentre l'utente si trova fuori.

LG e l'evoluzione del suo concetto di smart home

L'obiettivo è superare la necessità di configurare manualmente numerose automazioni. L'utente può comunicare attraverso il linguaggio naturale i propri programmi o aggiornamenti e lasciare che ThinQ Claw stabilisca quali operazioni siano necessarie. L'agente può anche ricordare preferenze e avversioni personali, utilizzando queste informazioni per rendere progressivamente più mirati i suggerimenti.

Alla base dell'ecosistema c'è anche Homey, piattaforma sviluppata da Athom e acquisita da LG nel 2024. La sua compatibilità con dispositivi di diversi produttori permette di riunire prodotti e servizi differenti.

LG mostra inoltre un sistema di gestione energetica domestica capace di coordinare contatori intelligenti, pannelli solari, batterie, caricabatterie per auto elettriche ed elettrodomestici. IFA 2026 segna infine il debutto europeo di ThinQ Pro, pensato per edifici residenziali condivisi e ambienti commerciali.