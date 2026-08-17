LG e NVIDIA, robot umanoide bipede in arrivo nel primo trimestre 2027

Accordo firmato a Santa Clara: il bipede monta Jetson Thor, il modello Isaac GR00T e il framework di sicurezza Halos, mentre attuatori, sensori e batterie restano dentro il gruppo. Prima del debutto va in linea solo un robot su ruote

Nei giorni scorsi LG e Nvidia hanno firmato un memorandum d'intesa nel quartier generale di Santa Clara, con il presidente di LG Corp Kwang Mo Koo e l'amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang presenti alla firma. Il gruppo coreano mostrerà pubblicamente il suo primo robot umanoide bipede nel primo trimestre del 2027, costruito sullo stack robotico dell'azienda californiana. L'intesa non si ferma al robot: copre anche le fabbriche dedicate all'intelligenza artificiale e le piattaforme per la guida autonoma.

NVIDIA and LG are expanding their collaboration to accelerate the next wave of physical AI.



Building on years of work together, @JensenHuang and LG Group Chairman Kwang-mo Koo are advancing joint efforts across AI factories, robotics, and autonomous vehicles  combining LGs pic.twitter.com/8aPC2VfhSS — NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) August 14, 2026

Il robot monta a bordo il processore Jetson Thor di Nvidia, che si occupa del calcolo e del controllo del movimento, e poggia per il ragionamento sul foundation model Isaac GR00T. Il terzo pezzo è Halos, che Nvidia descrive come il primo framework di sicurezza a coprire l'intero stack e progettato specificamente per i robot. Nessuno dei tre è tecnologia LG.

Il corpo, invece, resta in casa coreana: gli attuatori e i sensori arrivano da LG Electronics e LG Innotek, le batterie da LG Energy Solution, così che la distinta base della macchina rimanga quasi tutta dentro il perimetro del gruppo. È l'argomento con cui un produttore di elettrodomestici giustifica la propria presenza in una gara popolata da specialisti della robotica, e ha un riflesso diretto sui costi di produzione.

Il primo robot in fabbrica è CLOiD, su ruote

La prima macchina LG a entrare davvero in produzione non sarà il bipede. Entro la fine del 2026 il gruppo porterà CLOiD, il suo robot su ruote, sulla linea di uno stabilimento di lavatrici in Tennessee. Si tratta della versione industriale del robot domestico presentato all'inizio di quest'anno, e serve come prova sul campo mentre l'umanoide è ancora sulla carta.

L'accordo comprende anche la costruzione di una fabbrica di dati per la robotica appoggiata a PhysicalWorks, la piattaforma di LG CNS. L'impianto dovrebbe produrre insiemi di addestramento sintetici accanto a quelli raccolti sul campo, perché la mole di dati di movimento che serve a un umanoide non si ottiene osservando una sola linea di produzione. I risultati della sperimentazione con CLOiD confluiscono lì.

Great to welcome @LGE_Global Group Chairman Kwang-mo Koo and LG leaders to NVIDIA as we enter the next chapter of our collaboration.



Together, were expanding our work across AI infrastructure, physical AI and robotics.



Were excited about what our teams can build together. pic.twitter.com/75yVaxSdIT — NVIDIA (@nvidia) August 14, 2026

Sul fronte del calcolo il calendario è più lungo. LG realizzerà un sito di riferimento per fabbriche di intelligenza artificiale sulla piattaforma Vera Rubin di Nvidia entro la prima metà del 2027, poi un impianto da 80 megawatt a Cheonan, in Corea del Sud, entro la prima metà del 2028; sul fronte dei veicoli il gruppo adotterà la piattaforma DRIVE Hyperion. Un sito di riferimento è per definizione qualcosa da mostrare, e la scelta sembra guardare a un prodotto da vendere ad altri gruppi più che a un adeguamento dei propri impianti.

Lo stesso stack a tutti i concorrenti

Nvidia sta vendendo il medesimo pacchetto a ogni concorrente in gara, e ha già arruolato l'industria robotica giapponese attorno ai propri world model aperti. L'allargamento della lista dei partner pare deliberato, e va nella direzione di non legarsi a un singolo vincitore prima che il mercato ne esprima uno. LG non è nemmeno sola in Corea: Samsung ha creato una divisione robotica che risponde direttamente all'amministratore delegato, e Hyundai controlla Boston Dynamics.

La questione che resta aperta è la sicurezza. Umanoidi che condividono lo spazio di lavoro con le persone sono da anni il principale nodo di responsabilità del settore, e Huang ha impostato l'intera collaborazione su quel punto, descrivendo l'occasione della physical AI come il dare a ogni macchina la capacità di «capire il mondo reale, ragionare e agire in sicurezza». Halos è la risposta che Nvidia mette sul tavolo, ma andrà giudicata su un robot che nessuno ha ancora visto: tutto ciò che in questo accordo porta una data è fissato al 2027 o al 2028, e l'unica macchina LG che entra davvero in servizio quest'anno è quella su ruote.