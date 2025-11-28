LEAP 71: completata l'accensione di un propulsore a metano sviluppato grazie all'ingegneria computazionale e all'AI

La società LEAP 71 ha annunciato di aver completato l'accensione di un propulsore per razzi spaziali alimentato a metano e ossigeno liquidi sviluppato grazie all'ingegneria computazionale e all'intelligenza artificiale.

Come sappiamo l'AI potrebbe rivoluzionare il mondo sotto diversi punti di vista (nel bene e nel male). Un'altra delle applicazioni che è in fase di prova è quella di realizzare componentistica per razzi spaziali e più precisamente per i propulsori grazie all'ingegneria computazionale. Una delle aziende che sta sperimentando in questo settore è LEAP 71 che ha annunciato un importante traguardo.

Secondo quanto riportato dall'account X della società, LEAP 71 ha completato l'accensione del propulsore Aerospike che utilizza metano e ossigeno liquidi generando 20 kN di spinta. Non si tratta di valori "importanti" e sono operativi o in fase di sviluppo altri motori che utilizzano questi propellenti. Quello che è interessante è l'utilizzo dell'ingegneria computazionale per la sua produzione ma anche dell'intelligenza artificiale sotto forma del Noyron Large Computational Engineering Model che, come scritto dalla società, "ha realizzato il motore senza intervento umano". La costruzione del prototipo è stata necessaria per acquisire e verificare dati che non sarebbero ottenibili solamente per via informatica.

Noyron permette di analizzare e utilizzare concetti legati alla fisica, modelli termici, gestione dei processi di produzione per poi fonderli in un sistema reale e funzionante. Grazie ai dati raccolti con l'accensione di prova del propulsore, il modello CEM di proprietà di LEAP 71 (e basato su PicoGK) incrementerà ulteriormente le sue capacità. In particolare esistono diversi modelli in base al campo d'interesse: Noyron RP è dedicato ai propulsori di razzi spaziali, Noyron EA per la locomozione e l'azionamento elettromagnetico mentre Noyron HX per gli scambiatori di calore.