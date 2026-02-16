Le tute spaziali AxEMU di Axiom Space per Artemis III hanno superato la revisione tecnica, ora tocca alla NASA

La NASA ha reso noto che Axiom Space ha completato la revisione tecnica delle tute spaziali AxEMU dedicate alla missione Artemis III (prevista per la fine del 2028). Ora mancano le ultime prove prima della costruzione del primo esemplare.

La NASA sta ancora cercando di risolvere alcuni problemi che hanno impedito il lancio della missione Artemis II diretta verso la Luna per una passaggio ravvicinato e rientro (complessivamente circa 10 giorni). Si tratterà di un test generale dell'hardware e delle procedure in vista della più importante Artemis III, missione prevista per la fine del 2028 (ma ci sono ancora diverse incognite). Nel frattempo Axiom Space sta completando lo sviluppo delle tute spaziali AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit) che saranno impiegate dagli astronauti per muoversi sul suolo lunare.

Nelle scorse settimane la società aveva condiviso un nuovo video delle prove delle tute spaziali di nuova generazione mostrando in particolare la loro flessibilità e semplicità di utilizzo. Ora la NASA ha annunciato che le tute spaziali AxEMU hanno superato la revisione tecnica guidata dalla società statunitense e che ora toccherà all'agenzia spaziale statunitense passare alla revisione critica del progetto per garantire che il nuovo hardware rispetti gli standard di sicurezza e funzionalità.

Se le prove daranno esito positivo si potrà dire che gli astronauti statunitensi (e delle nazioni e agenzie che hanno siglato gli accordi di Artemis) saranno molto vicini ad avere a disposizione delle nuove tute spaziali per le attività extraveicolari sulla superficie della Luna. Stando alle informazioni, mentre la NASA valuterà le scelte tecniche e tecnologiche effettuate da Axiom Space per le nuove tute, la società statunitense inizierà a ricevere i primi componenti per assemblare la prima unità definitiva delle AxEMU.

Lara Kearney (a capo del programma per le attività extraveicolari e di superficie) ha dichiarato "questo risultato riflette il nostro impegno comune nel realizzare una tuta spaziale lunare sicura e performante che consentirà agli astronauti di esplorare la superficie della Luna".

L'Axiom Extravehicular Mobility Unit è stata sottoposta a oltre 850 ore di test con collaudatori umani, oltre che le prove senza personale all'interno. È stata simulata la ridotta gravità lunare, la capacità di isolamento, la flessibilità delle giunture e altre caratteristiche migliorate rispetto alle versioni presenti durante il programma Apollo.

Le nuove AxEMU saranno utilizzabili anche da astronauti con diverse corporature (per esempio donne) e avranno diverse migliorie rispetto alle precedenti anche grazie alla collaborazione con marchi come Prada. La NASA aveva presentato le sue xEMU nel 2019, ma aveva poi scelto di appaltare sviluppo, test e costruzione a società private per ridurre i costi (con l'agenzia che ne affitterà l'utilizzo ma non ne possiederà effettivamente i modelli). Si tratta di un approccio simile a quello per i lanci spaziali verso la ISS o per altre missioni ma anche per lo sviluppo di navicelle come Crew Dragon.

La buona notizia è che dopo diversi dubbi sulla possibilità che Axiom Space potesse portare a termine piani complessi come quelli delle nuove tute spaziali o della futura stazione spaziale Axiom Station, la società statunitense ha ricevuto 350 milioni di dollari di nuovi finanziamenti da investitori come Type One Ventures, Qatar Investment Authority (QIA), 1789 Capital, 4iG, LuminArx Capital Management e altri che permettono di dare "un po' di respiro" alla società.