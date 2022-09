Le stranezze e le sorprese di IFA: lettiere per gatti, pantaloni pneumatici e Ferrari in mattoncini LEGO

L'IFA è, come molte fiere di elettronica di consumo, un'occasione per vedere le novità più importanti del settore: tutti i principali produttori partecipano ed espongono la propria offerta, vista la vetrina incredibile che questi eventi offrono. Tuttavia, oltre ai marchi più grandi è presente anche una miriade di marchi più o meno noti, a volte con prodotti sorprendenti. Ve ne presentiamo una selezione.

Il resto di IFA 2022 tra altoparlanti, Ferrari di Lego e lettiere per gatti

Uno dei prodotti più peculiari che abbiamo incontrato è un prototipo della tedesca Nubert: si tratta di un altoparlante da incasso che funge anche da lampadario. L'idea è nata pensando che spesso è conveniente usare l'alimentazione elettrica dell'illuminazione, ma che in questo modo bisogna anche prevedere di installare lampadari a parte con una netta complicazione del progetto. In questo modo, invece, è possibile con un solo filo alimentare sia l'illuminazione, sia l'altoparlante. La connessione può avvenire sia tramite cavo XLR, sia sfruttando un protocollo proprietario sviluppato da Nubert che permette di creare setup con un massimo di 8 altoparlanti connessi: se si usano le soundbar del marchio, ciò consente di ottenere un setup 7.1.4 compatibile con Dolby Atmos.

Questo non è, per inciso, l'unico prodotto che combina una lampada con un altro dispositivo: XGIMI ha presentato una lampada-proiettore a IFA.

A IFA 2022 Kodak ha portato come prodotto di punta la macchina fotografica bridge PixPro AZ528, dotata di un obiettivo 24-1248 mm 1:2.8-5.6. L'azienda era presente con diverse categorie di prodotto alla fiera, dalle tradizionali macchine fotografiche fino a oggetti come lampade e caricabatterie wireless per cellulari, ma abbiamo trovato particolarmente interessante il fatto che, con un mercato della fotografia in costante contrazione e in cui anche i grandi nomi come Canon e Nikon soffrono, Kodak usi una macchina bridge che ha ormai tre anni sulle spalle come prodotto di punta. L'azienda ha in realtà presentato una nuova macchina istantanea durante la fiera, ma non l'ha pubblicizzata e abbiamo dunque scoperto della sua esistenza solo una volta rientrati.

In un angolo della fiera, con un banco piccolo ma pieno di prodotti, la francese BlueJour ha mostrato la sua offerta di PC interamente basata su tecnologia Intel. Il produttore progetta e produce computer di varie dimensioni e con vari ambiti applicativi: i dispositivi più piccoli, che stanno nel palmo della mano e sono basati su CPU Celeron, sono ideali come thin cliento per gestire schermi informativi, mentre i modelli più grandi sono in grado di supportare le esigenze dei videogiocatori e hanno un design decisamente accattivante e originale. Particolare il fatto che alcuni modelli siano disponibili non solo in diversi colori, ma in diversi materiali, inclusi il legno e la pelle.

Uno dei prodotti per molti versi più cyberpunk che abbiamo avuto modo di vedere è LavvieBot S, una lettiera per gatti interamente automatizzata creata da PurrSong, un'azienda coreana. È sufficiente inserire la sabbia in un compartimento in alto e il dispositivo si occupa, tramite una serie di sensori, di rilevare quando il gatto usa la lettiera e di effettuarne la pulizia. Il dispositivo è abbastanza ingombrante, ma può essere ad esempio un aiuto per le persone anziane, visto che semplifica notevolmente la pulizia.

Sempre dalla Corea del Sud arriva Pour, che produce vari oggetti nella categoria più ampia del mobilio: dalle scrivanie motorizzate fino ai supporti per TV. Il prodotto che abbiamo trovato a suo modo più interessante è probabilmente questo supporto per due monitor, la cui peculiarità è il fatto che offre una docking station USB-C integrata: un modo molto efficace e utile per contenere gli ingombri e avere una scrivania ordinata ed esteticamente piacevole. Purtroppo l'azienda non distribuisce (ancora) i suoi prodotti in Europa, ma una rappresentante ci ha informato del fatto che c'è la volontà di entrare nel mercato europeo e che sono attualmente in cerca di un distributore. Visto l'alto livello del design dei prodotti, speriamo di vederli presto.

Una sorpresa è stata Peak Design: l'azienda, molto nota tra gli appassionati di fotografia, sta diversificando la sua offerta e offre ora una serie di accessori per il mondo della telefonia. Tutto ruota intorno a uno standard proprietario sviluppato dalla stessa Peak Design per fissare i telefoni a vari accessori, dai caricabatterie wireless da scrivania fino ai supporti per manubri di biciclette e motocicli. Tutto ruota intorno a dei magneti che garantiscono una certa stabilità, mentre i supporti per bicicletta offrono anche un aggancio meccanico per offrire una presa ancora più salda. Al momento sono supportati gli iPhone, i Google Pixel e alcuni smartphone di Samsung con custodie apposite, ma è altresì possibile acquistare un adattatore universale per gli altri telefoni.

Abbiamo trovato anche il banco di GOODRAM, azienda polacca che è nata come produttrice di RAM (come il nome stesso fa intendere) e che si sta espandendo per coprire anche il settore degli SSD. Alla fiera era presente, con un'illuminazione che rendeva difficile scattarne fotografie, anche il nuovo SSD di punta, l'IRDM ULTIMATE M.2, con connessione NVMe PCIe Gen 5x4, in grado di esprimere prestazioni in lettura fino a 10.000 MB/s con 1.500.000 IOPS. Come direbbero in Polonia: bardzo ciekawe! (molto interessante!)

Per la gioia di tutti i fan dei mattoncini Lego, tra cui si include lo scrivente, era possibile ammirare una riproduzione fedele di una Ferrari (quasi) a dimensione reale. Interessante il fatto che pesasse 625 kg, ovvero relativamente poco di meno rispetto all'automobile vera!

Inko è un'azienda cinese che si occupa di sviluppare resistenze flessibili per creare dispositivi indossabili che si scaldano. Tra i prodotti più interessanti abbiamo trovato una fascia da applicare sulla pancia, così da ridurre i dolori mestruali per le donne: una soluzione semplice ma piuttosto efficace a un problema significativo.

Il prodotto però forse più incredibile, in più di un senso, sono i pantaloni gonfiabili prodotti da Therabody. Il principio è relativamente semplice: comprimendo le gambe con quattro camere che si riempiono d'aria, i pantaloni aiutano a favorire la circolazione e il recupero dopo gli sforzi fisici. Chi scrive può testimoniare che funzionano veramente bene: dopo aver camminato una media di 15 km al giorno per una settimana, i muscoli delle gambe cominciavano a protestare, ma una sessione da 10 minuti ha ridotto significativamente i dolori e ha permesso di riprendere a visitare la fiera in tranquillità. Unico neo, piuttosto grande, è il prezzo: 900 euro. D'altro canto, i pantaloni sono auto-contenuti (batterie e pompa sono inseriti in appositi vani sotto i piedi) e sono decisamente più interessanti rispetto ad alternative dal costo simile, ma dal design e dalle dimensioni ben meno attraenti, che abbiamo visto in fiera.

Ultime, ma non per importanza, sono le novità di Anker. A IFA 2022 il marchio ha presentato una nuova gamma di alimentatori al nitruro di gallio (GaN) decisamente più compatti rispetto a quelli tradizionali in silicio pur aumentando la potenza erogata. Assieme ad essi sono state presentate la nuova stampante 3D AnkerMakeM5 e le novità della gamma SoundCore, tra cui le cuffie Sport X10 e l'altoparlante trasportabile (visti peso e dimensioni, "portatile" appare eccessivo) Motion Boom Plus.