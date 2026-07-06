Le sfere metalliche trovate in Australia sono detriti spaziali dello stadio di un razzo (forse cinese)

I detriti spaziali sono un problema sia quando restano nello Spazio (soprattutto in orbita bassa terrestre) sia quando rientrano sulla Terra. In quest'ultimo caso, le nuove procedure permettono di ridurre i rischi per la popolazione e per le cose, con i satelliti e gli stadi dei razzi spaziali che sono progettati per distruggersi (quasi) completamente quando raggiungono gli strati più bassi dell'atmosfera terrestre. Non sempre però accade.

Di recente l'agenzia spaziale australiana (ASA) ha dichiarato che sulla spiaggia di Forrest Beach, nella regione del Queensland (che si trova a nord-est) sarebbero state trovate delle sfere metalliche identificate come detriti spaziali provenienti probabilmente dallo stadio di un razzo spaziale. Subito sono iniziate le ricerche per capire quale fosse l'origine precisa e per la riconsegna o lo smaltimento del materiale.

Detriti spaziali in Australia: forse dovuti a un Lunga Marcia 3B

La ASA ha scritto in un post su X che "gli oggetti recuperati sembrano essere serbatoi provenienti da un veicolo di lancio spaziale. L'Agenzia ha identificato la probabile fonte. La posizione e le caratteristiche degli oggetti sono coerenti con i detriti provenienti da un corpo di razzo straniero che è rientrato recentemente nell'atmosfera dall'orbita".

L'agenzia ha anche ricordato che quando si trovano detriti spaziali è sempre meglio stare lontani, evitare di toccarli e avvisare subito le autorità competenti. Il pericolo maggiore è la possibilità che serbatoi (come in questo caso) possano contenere agenti chimici come l'idrazina, che è particolarmente tossica. Solitamente gli stadi dei razzi spaziali e i satelliti, prima del rientro, svuotano i serbatoi nell'alta atmosfera ma residui potrebbero comunque rimanere all'interno.

Anche se l'agenzia spaziale australiana non ha confermato l'origine dei detriti o la nazione/società coinvolta, il maggiore indiziato è il razzo spaziale cinese Lunga Marcia 3B. Due potrebbero essere le missioni coinvolte. La prima è quella che ha portato in orbita il satellite Fengyun-4, lanciata alla fine di dicembre 2025 dallo Xichang Satellite Launch Center e rientrata intorno alle 4:00 dell'1 luglio.

Il possibile rientro dello stadio di un Lunga Marcia 3B (fonte)

La seconda, e più probabile, è la missione che ha lanciato i satelliti Zhihui Tianwang-1 01a e b. Il decollo è avvenuto sempre dallo Xichang Satellite Launch Center con un vettore Lunga Marcia 3B all'inizio di maggio 2024, con lo stadio del razzo spaziale che sarebbe rientrato sempre nella nottata dell'1 luglio 2026. Secondo le traiettorie orbitali lo stadio sarebbe effettivamente rientrato in una zona di oceano vicino alle coste australiane rendendolo compatibile con i detriti spaziali ritrovati (pur non essendoci la certezza assoluta, salvo nuove dichiarazioni).