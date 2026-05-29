Le prime immagini del pad LC-36A dopo l'esplosione del razzo spaziale Blue Origin New Glenn durante un test

Nella nottata appena trascorsa è avvenuto un grave incidente (senza feriti o vittime) dovuto all'esplosione del razzo spaziale New Glenn di Blue Origin. Il vettore pesante si trovava sul pad LC-36A del Launch Complex 36 della Cape Canaveral Space Force Station in Florida per uno static fire in vista del futuro lancio della missione NG-4, chiamata anche LG-01 o Leo New Glenn 1, che avrebbe dovuto portare in orbita dei satelliti per la costellazione Amazon Leo.

Come sappiamo, il razzo spaziale New Glenn con il primo stadio chiamato No It's Necessary, è stato completamente distrutto. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l'origine del problema sia legata al motore BE-4 centrale ma bisognerà attendere informazioni aggiuntive e ufficiali prima di trarre le conclusioni. Se venisse confermata l'origine legata ai propulsori BE-4, anche ULA e il razzo spaziale Vulcan Centaur (attualmente in attesa del "via libera" dell'FAA dopo un problema a un ugello di un SRB durante un lancio) potrebbe essere bloccato ulteriormente in attesa di chiarimenti. Questo incidente, pur senza vittime, ha comunque creato non poco scalpore e soprattutto potrebbe rallentare la "corsa alla Luna" degli USA nei confronti della Cina e più in generale il programma Artemis.

Blue Origin aveva infatti intenzione di utilizzare New Glenn per lanciare il lander lunare Blue Moon MK1 per una prima missione di prova già nel corso del 2026 e una seconda missione a inizio 2027. Sempre il prossimo anno avrebbe potuto volare la versione MK2, dedicata alle missioni con equipaggio, con Artemis III per eseguire i test in orbita bassa terrestre (LEO). Jared Isaacman (amministratore della NASA) ha scritto "la NASA è a conoscenza dell'anomalia verificatasi questa sera al Launch Complex 36, che ha coinvolto il razzo New Glenn di Blue Origin presso la Cape Canaveral Space Force Station. I voli spaziali non perdonano, e lo sviluppo di nuove capacità di lancio per carichi pesanti è straordinariamente difficile. Lavoreremo con i nostri partner per supportare un'indagine approfondita su questa anomalia, valutare gli impatti sulle missioni a breve termine e tornare a lanciare razzi. Forniremo informazioni su eventuali impatti sui programmi Artemis e Moon Base non appena saranno disponibili".

Le prime immagini del pad di lancio di Blue Origin New Glenn

Come abbiamo scritto sopra, non ci sono ancora informazioni precise sulle reali cause dell'incidente al vettore. Nel frattempo, con l'arrivo del giorno, è stato possibile avere le prime immagini del pad LC-36A del Launch Complex 36. Come era intuibile già dai primi video, una delle torri parafulmini è stata distrutta e ora giace vicino alle strutture in cemento.

Immagine della zona del pad dopo l'esplosione (fonte)

Anche la struttura metallica (transporter-erector) che porta permette il trasporto e il posizionamento in verticale di New Glenn è stata sostanzialmente distrutta e difficilmente sarà riparabile. Quello che non era chiaro inizialmente e che ora sembra invece più evidente, è che anche la torre metallica laterale che supporta il rifornimento del razzo spaziale ha subito gravi danni che potrebbero comportare il suo abbattimento e rifacimento completo.

I danni alla torre di rifornimento e alla struttura di supporto (fonte)

Blue Origin non ha attualmente altre strutture di lancio attive. Un pad sorgerà al LC-36B mentre un altro è previsto alla Vandenberg Air Force Base (in California). Entrambi però sono solo all'inizio della costruzione e quindi non saranno operativi velocemente. Alcune stime iniziali indicano tempistiche di circa 15 mesi per ripristinare LC-36A per farlo tornare operativo mentre la società potrebbe accelerare i lavori su LC-36B così da avere due pad pronti in futuro.

Alcune strutture danneggiate nelle vicinanze (fonte)

I serbatoi dei propellenti che si trovavano vicino alla zona dell'esplosione del razzo spaziale New Glenn sono solo parzialmente danneggiati, stando alle immagini, e quindi potrebbero essere solo controllati e parzialmente sostituiti. Rimane l'incognita di come si presenta la struttura in cemento armato del deflettore di fiamma e in che condizioni sia l'hardware all'interno dello stabilimento poco distante dove era presente il primo stadio Never Tell Me The Odds in fase di ripristino. Alcune indiscrezioni indicherebbero che l'onda di pressione avrebbe danneggiato la struttura nel lato non visibile nelle immagini e potenzialmente causato danni all'hardware al suo interno.