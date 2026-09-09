Le prime analisi sui dati dello schianto del secondo stadio di un razzo spaziale SpaceX Falcon 9 sulla Luna

All'inizio di agosto il secondo stadio di un razzo spaziale SpaceX Falcon 9 si è schiantato sulla Luna. La notizia è stata ripresa dai media e in generale se n'è parlato molto sia prima che dopo l'evento, che non ha causato alcun problema significativo sulla superficie del satellite naturale. Purtroppo a causa del posizionamento della zona d'impatto, all'estremità occidentale del lato visibile i dati ripresi durante l'evento stesso sono stati pochi.

Un aiuto è arrivato da due orbiter, Danuri e LRO, che hanno potuto sorvolare la zona poco dopo l'impatto dello stadio del Falcon 9 per mostrare il risultato. L'hardware ha generato un cratere con diametro di circa 18 metri con una profondità di meno di 3 metri. Su arXiv è disponibile un primo studio (non ancora peer-reviewed) che mostra alcune indicazioni su come generare modelli sempre più precisi per quanto riguarda lo studio di impatti di oggetti sulla superficie lunare.

Lo studio dal titolo Assessment of the 5 August 2026 Falcon 9 Upper-Stage Lunar Impact: Energetics and Crater Dimension Estimation è interessante perché consente di migliorare i modelli utilizzati finora e che saranno sempre più importanti quando sulla Luna saranno presenti attività robotiche e umane avanzate, sia per quanto riguarda gli impatti di stadi di razzi spaziali (situazione che probabilmente si ripeterà sempre meno) sia di asteroidi o meteoriti.

L'impatto dello stadio del razzo spaziale Falcon 9 sulla Luna

L'impatto del secondo stadio del razzo spaziale Falcon 9 è avvenuto il 5 agosto alle 08:34 (ora italiana) vicino al cratere Einstein. Non si è trattato di un esperimento deliberato ma la conseguenza di una missione che ha portato in orbita due lander lunari, ispace HAKUTO-R e Firefly Aerospace Blue Ghost, per poi rimanere in un'orbita caotica nel sistema Terra-Luna senza più propellente per effettuare altre manovre.

Le stime indicano che il secondo stadio potesse avere una massa di circa 4 tonnellate al momento dell'impatto. Le sue dimensioni sono di circa 12,6 m x 3,66 m ed è assimilabile a un cilindro cavo in rotazione con la maggior parte della massa distribuita nella zona del motore. Si tratta di un dato importante in quanto questo ha determinato grandi cambiamenti nella formazione del cratere.

La velocità dell'impatto è stata pari a 2,43 km/s con un'energia cinetica stimata in 1,18 × 10¹⁰ J (pari a circa 2,8 tonnellate di TNT) con una quantità di moto di 9,7 × 10⁶ kg m/s, che è trascurabile se si considera l'ambiente lunare dal punto di vista sismico. Prima dell'impatto, la stima per il cratere data dai modelli precedenti, che però simulavano una sfera, era di circa 46-57 metri. Utilizzando metodi empirici basati sui dati di altri impatti di booster, come Apollo S-IVB e il booster CZ-3B della missione Chang'e-5 T1 del 2022 facevano pensare a un cratere di 20-30 metri, con un valore realistico di 25 m, vicino al valore poi osservato.

Com'è stato constatato, simulare l'impatto di un razzo spaziale con la forma di un meteorite di pari massa produce risultati molto differenti e non corrispondenti alla realtà. Il secondo stadio ha una struttura differente da quella tipica di un meteorite (forma sferica e più compatto) come anche la distribuzione della massa e di conseguenza l'effetto prodotto non è simulabile con modelli errati. Capire come avvenga la formazione dei crateri, sia da oggetti naturali che artificiali consente anche di capire dove la regolite delle zone più profonde possa disperdersi per analisi più approfondite del suolo lunare.