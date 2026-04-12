Le macchie sullo scudo termico di Orion della missione Artemis II viste durante il rientro non sarebbero preoccupanti

Nella nottata tra venerdì e sabato (ora italiana) si è conclusa con successo la missione Artemis II, che ha riportato un equipaggio umano oltre l'orbita terrestre dalla fine del programma Apollo e che apre la strada alla nuova era dell'esplorazione lunare con un allunaggio previsto per l'inizio del 2028 (per il programma a guida NASA, mentre nel 2029 per quello a guida cinese).

La missione Artemis II non ha avuto particolari imprevisti o situazioni realmente preoccupanti. Tra le principali problematiche si può segnalare quella alla toilette di bordo (che ha funzionato per poco tempo complessivamente), alcune problematiche legate alla comunicazione tra equipaggio e centro controllo missione e alcune altre invece relative ai dispositivi di bordo (come fotocamere e action cam).

Durante la fase finale del rientro, quando la capsula Orion Integrity stava per toccare la superficie dell'Oceano Pacifico al largo delle coste della California, si è potuto notare una macchia chiara sullo scudo termico inferiore. Questo "segno" ha portato a porsi alcune domande se non si trattasse di un danneggiamento che, pur permettendo la fine della missione con successo, avrebbe comportato un rischio per l'equipaggio.

Artemis II: la macchia sullo scudo termico di Orion Integrity

Dopo l'apparizione delle prime fotografie on-line, i più curiosi hanno cercato di capire se si trattasse effettivamente di un problema o di qualche altra motivazione, anche in virtù di quanto emerso in passato con lo scudo termico osservato dopo il rientro di Artemis I (missione senza equipaggio) e in particolare a un consumo anomalo dell'AVCOAT. La NASA, come visto in passato, dovrebbe rilasciare un rapporto completo nei prossimi mesi, quando saranno analizzate tutte le componenti, compresa la navicella stessa.

Lo schema del sistema di fissaggio (fonte)

Una prima informazione arriva però direttamente da Jared Isaacman (amministratore della NASA) che ha risposto a questa domanda su X scrivendo "sono riluttante a precedere una revisione adeguata dei dati, ma comprendo la curiosità della comunità spaziale, specialmente quando le immagini possono dare l'impressione di un problema. Come ci si aspetterebbe, gli ingegneri erano desiderosi di ispezionare lo scudo termico, iniziando con le immagini subacquee poco dopo l'ammaraggio e proseguendo con la revisione a bordo della nave. Non sono state osservate condizioni inaspettate. Sospetto che quando le immagini saranno rilasciate, sarà piuttosto ovvia la netta differenza tra le prestazioni dello scudo termico di Artemis I e Artemis II. Riguardo alla domanda specifica, la decolorazione non era materiale liberato. Il colore bianco osservato corrisponde all'area del cuscinetto di compressione ed è coerente con la geometria locale, i sottoprodotti AVCOAT e gli ambienti di riscaldamento transizionali. Abbiamo osservato questo comportamento nei test con getti ad arco e ce lo aspettavamo in quest'area del cuscinetto di compressione. Completeremo una revisione dei dati su tutti i sistemi, incluso il sistema di protezione termica, e renderemo i risultati pubblici disponibili".

La risposta sembra coerente anche con le prime analisi (parziali) riguardanti la posizione e quanto visto nel rapporto dell'OIG di alcuni mesi fa. Quando qualcuno ha fatto notare a Isaacman che "non per fare il difficile, ma… è proprio quello che abbiamo sentito dopo Artemis I. Fino a quando non abbiamo visto le foto nel rapporto OIG", l'alto dirigente ha scritto "le cose sono cambiate".

In generale bisogna pensare che la capsula Orion viene lanciata con lo scudo termico protetto nella zona inferiore dal modulo di servizio (ESM). Per ancorare queste due unità, che si separano poco prima del rientro del modulo di comando, vengono utilizzati dei bulloni esplosivi e sono presenti anche dei cuscinetti di compressione che evitano danneggiamenti durante il lancio e le correzioni di traiettoria preservando al meglio lo scudo termico. Quando il modulo di servizio si separa una parte dei bulloni presenti sulla capsula nella zona dello scudo termico viene esposta al calore del rientro e può generare il rilascio di materiale. Senza fotografie più chiare e precise è difficile farsi un'idea chiara delle condizioni dello scudo termico dopo il rientro ma queste, come scritto sopra, saranno probabilmente rilasciate nei prossimi mesi.