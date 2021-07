Le immagini del fairing con paracadute del razzo cinese Lunga Marcia 2C

Qualche giorno fa abbiamo scritto di un lancio di un razzo cinese Lunga Marcia 2C. La missione prevedeva l'immissione in orbita di tre satelliti Yaogan-30 per il telerilevamento (di una costellazione di 30 unità in totale) oltre a un satellite di piccole dimensioni per permettere la connettività con soluzioni IoT.

La particolarità di questa missione non era tanto nel carico utile, quanto piuttosto nei fairing che erano dotati di paracadute in grado di rallentare la discesa. Inoltre, essendo motorizzati, è stato anche possibile dirigere le coperture verso una zona sicura. Si tratta di un test importante sia per la sicurezza della popolazione che in ottica di riutilizzo.

Il razzo cinese con i fairing con paracadute

Inizialmente non erano state diffuse immagini o note particolari sull'andamento del test. La CNSA aveva solamente annunciato che tutto era andato come previsto e che i satelliti avevano raggiunto la quota stabilita. In queste ore però sono emerse nuove informazioni anche per quanto riguarda i fairing con paracadute del razzo cinese Lunga Marcia 2C.

In un nuovo post su un social network cinese sono state rilasciate alcune immagini e informazione sul test. Come spiegato, c'è da considerare che tre dei quattro siti di lancio sono nell'entroterra e pur non essendo in zone ad alta densità abitativa non possono sfruttare il mare e la costa per far ricadere parte delle componenti di un razzo.

Questo comporta problematiche legate alla sicurezza degli abitanti che devono essere evacuati e che comunque potrebbero subire danni alle abitazioni. Per questo la CNSA ha dato priorità a progetti legati all'atterraggio sicuro di queste componenti (vista anche l'intensificazione dei lanci dei razzi cinesi).

Nel testo viene citata anche SpaceX, che ci ha abituati a questo genere di recuperi con i fairing dei Falcon 9. Secondo i cinesi, la tecnologia potrebbe permettere di ridurre dell'80% l'area di atterraggio garantendo così una maggiore sicurezza. Dal 2018, anno nel quale si è pensato di utilizzare questa tecnologia, di passi avanti ne sono stati fatti. Simulazioni e test hanno portato fino a ottenere un buon risultato superando anche il problema della disgregazione del fairing durante il rientro atmosferico.

Grazie all'analisi del comportamento durante i precedenti lanci in questo test è stata utilizzata una combinazione di fairing rinforzati strutturalmente e l'apertura del paracadute ad alta quota che ha permesso così un atterraggio in sicurezza. Nel corso del prossimo anno verranno effettuate ulteriori prove per raccogliere ulteriori dati e perfezionare la tecnologia.