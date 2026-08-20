Le action cam DJI OSMO Action 6 erano a bordo del razzo spaziale Landspace Zhuque-3, le immagini sono spettacolari

Nella giornata di ieri Landspace è riuscita a far atterrare correttamente il primo stadio di un razzo spaziale Zhuque-3. A poche ore di distanza sono state rilasciate le immagini catturate dalle action cam DJI OSMO Action 6 presenti a bordo.

Nella giornata di ieri il razzo spaziale Landspace Zhuque-3 è riuscito a lanciare correttamente un satellite in orbita (Honghu 03) e a far atterrare il primo stadio in una landing zone nella Contea di Minqin. Si tratta del secondo lancio di questo vettore dopo che il primo tentativo aveva visto alcuni problemi durante la gestione dei motori durante le fasi di rientro portando alla distruzione del primo stadio.

Dji released full flight footage of the ZQ-3 Y2 1st stage. From launching to landing at 30x speed. via Dji pic.twitter.com/aX9SRgcJOJ — Ace of Razgriz (@raz_liu) August 20, 2026

Dopo l'atterraggio sulla landing zone del primo stadio si è sviluppato un incendio vicino a uno dei supporti nonostante la presenza di alcuni robot antincendio che hanno cercato di spegnere le fiamme. A differenza di alcune notizie circolate poco dopo la fine delle operazioni, il primo stadio non sarebbe andato distrutto e sarebbe già stato trasportato negli stabilimenti di Landspace per la revisione.

Landspace ha annunciato diverse novità per quanto riguarda l'hardware impiegato su Zhuque-3. Tra le modifiche nelle operazioni della seconda unità troviamo una modifica allo schema di accensione dei propulsori durante la fase di rientro che riduce il numero di motori utilizzati così da migliorare l'affidabilità complessiva. Il sistema di sicurezza e il Flight Termination System (FTS) automatico ora possono controllare in maniera più precisa dove sta avvenendo l'atterraggio così da attivarsi in caso di deviazione dalla traiettoria prevista.

Nella zona inferiore del primo stadio sono stati riprogettati i sistemi di protezione termica così da migliorare la resistenza ai carichi meccanici e al calore. Questi sistemi saranno importanti soprattutto quando i primi stadi saranno utilizzati più volte aumentando la cadenza e riducendo i costi complessivi. Un'altra modifica è legata alla gestione del carico utile con un sistema di rilascio senza utilizzo di bulloni esplosivi (HDRM) sviluppato internamente da Landspace. Il sistema permetterà di rilasciare costellazioni satellitari con più satelliti per lancio senza che questi vengano danneggiati.

Video shows the Zhuque-3 Y2 booster tilted a bit probably due to weakened leg caused by the fire and a big fire broke out. No evidence that the booster fell https://t.co/95guoFkhYx pic.twitter.com/zKAal8ZUGW — CNSPACE (@CNSpaceflight) August 19, 2026

Dai Zheng (supervisore delle missioni del razzo spaziale) ha dichiarato "mentre il razzo spaziale attraversava cieli a bassa quota, aveva ancora una velocità supersonica. C'era solo una singola possibilità in questo processo, proprio come eseguire una manovra di parcheggio ad alta velocità in un colpo solo".

Landspace Zhuque-3 e le riprese dalle action cam DJI

Negli ultimi mesi DJI ha iniziato una campagna di marketing che vede l'utilizzo di sue fotocamere, droni e action cam sui lanci che avvengono in Cina (e non solo). Questo permette al produttore cinese di dimostrare le capacità di ripresa ma anche la resistenza in ambienti difficili. In particolare su Zhuque-3 Y2 erano presenti 12 action cam DJI OSMO Action 6 (soluzione presentata a novembre dello scorso anno).

In pochissime ore sono già state mostrate le immagini raccolte dedicate sia al lancio a velocità normale che una versione accelerata. La qualità è sicuramente elevata considerando che si tratta di hardware consumer posizionato all'interno di scatole di metallo protettive ma senza accortezze ulteriori. Le immagini non sono state inviate in diretta durante il lancio mentre sarebbero state scaricate dopo che gli operatori sono riusciti a recuperare le microSD dal primo stadio del razzo spaziale.

ZQ-3 full flight video at normal speed. Shot with OSMO action 6. Apparently they recovered the SD card. via 影视飓风&DJI https://t.co/pd7QBRdhZw pic.twitter.com/wDfrFHtC4c — Ace of Razgriz (@raz_liu) August 20, 2026

Insieme alle DJI OSMO Action 6 sono stati anche impiegati droni come DJI Mavic 4 Pro e un DJI Matrice 4. Il primo è stato utilizzato per catturare le immagini più belle esteticamente e utili anche per fini ingegneristici, il drone professionale invece era dotato di termocamera per controllare come il calore veniva gestito sia dal razzo spaziale che dalle strutture di lancio e atterraggio.