Lancio del razzo spaziale cinese Lunga Marcia 10B: nuove immagini e video del rientro del booster

Lancio del razzo spaziale cinese Lunga Marcia 10B: nuove immagini e video del rientro del booster

Nella giornata di ieri è stato lanciato con successo il razzo spaziale cinese Lunga Marcia 10B. Si tratta di un importante test per la Cina e per il suo programma spaziale destinato sia all'orbita bassa terrestre che per le missioni lunari.

di pubblicata il , alle 21:29 nel canale Scienza e tecnologia
CNSA
 

Nella mattinata di ieri, quando in Italia erano le 6:15, è stato lanciato il razzo spaziale Lunga Marcia 10B (chiamato anche Chang Zheng 10B, CZ-10B o Long March 10B) dal Pad 2 dell'Hainan International Commercial Aerospace Launch Center. Si tratta di un momento importante per la Cina e per il suo programma spaziale, sia con equipaggio che come soluzione per i satelliti. CZ-10B è una delle varianti della famiglia Lunga Marcia 10 che avrà vari scopi, come raggiungere la stazione spaziale Tiangong, lanciare megacostellazioni satellitari e per le missioni verso la Luna.

cz-10B

In particolare CZ-10B ha un primo stadio alimentato a RP-1 e ossigeno liquido e un secondo stadio che utilizza invece metano e ossigeno liquidi, CZ-10A utilizza solamente RP-1 e ossigeno sia per il primo che per il secondo stadio, CZ-10 invece è una soluzione non riutilizzabile e ha tre booster mentre CZ-10C sarà uno sviluppo futuro che impiegherà per primo e secondo stadio metano e ossigeno liquido.

cz-10B

Ingrandimento dell'uncino utilizzato per recuperare il booster CZ-10B

cz-10B

Schema delle opzioni di recupero

Il razzo spaziale cinese Lunga Marcia 10B: nuovi video e immagini

A breve distanza dal lancio di Lunga Marcia 10B sono stati rilasciati diversi video e immagini, anche ad alta risoluzione, che mostrano il decollo e il recupero del primo stadio (uguale a quello di CZ-10 e CZ-10A, ma diverso da CZ-10C). Secondo quanto riportato, anche il satellite CX-26 (il carico utile della missione), ha raggiunto l'orbita definita. Questo indica quindi una missione di successo in tutte le sue parti.

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Ricordiamo che questo è il secondo lancio di un primo stadio CZ-10A, anche se il primo era per una missione suborbitale per il test della capsula Mengzhou. Si tratta però della prima missione orbitale, del primo recupero completo del primo stadio e del primo utilizzo di un secondo stadio CZ-10B, leggermente più potente di CZ-10A.

Ci sono ancora alcuni punti da chiarire. In particolare il fumo nero visibile durante il rientro del primo stadio di Lunga Marcia 10B. Secondo alcune informazioni sarebbe legato al sistema monopropellente per la correzione dell'assetto, ma durante il lancio di CZ-10A non era visibile (e il vettore era simile). Questo farebbe propendere all'attivazione del rilascio controllato (venting) oppure di qualche problematica durante il rientro del primo stadio.

Nelle immagini più ravvicinate si possono inoltre vedere alcuni cavi danneggiati dal primo stadio. Si tratta però di danni che sembrerebbero essere non gravi. In futuro potrebbero essere aggiunti ulteriori strati protettivi così da migliorare la resistenza dei cavi e rendere la droneship Ling Hang Zhe utilizzabile per più missioni con ridotto fermo per riparazioni.

Dopo l'atterraggio riuscito di Lunga Marcia 10B, sul Web si è discusso di come questo sistema di recupero del primo stadio non sia stato inventato dai cinesi. In passato Blue Origin aveva già mostrato un brevetto che prevedeva un meccanismo simile (mai utilizzato), anche per Starship di SpaceX si era pensato a un sistema simile, ma sappiamo che la società ha preferito sfruttare Mechazilla per il recupero del nuovo vettore. Sempre in Cina era stato brevettato molti anni fa un sistema di recupero tramite cablaggi ma solo ora è stato messo in uso con CZ-10A/CZ-10B/CZ-10C. In generale è probabile che più che una copia si tratti di un caso di invenzione multipla.

Nel caso di CZ-10B, si tratta del primo recupero di un primo stadio avvenuto con successo, dopo i tentativi falliti di altri vettori cinesi lanciati negli scorsi mesi (che non hanno raggiunto l'obiettivo). Per quanto la Cina rimanga indietro rispetto agli USA e alle sue società private, SpaceX su tutte, i passi avanti fatti dalla nazione asiatica in pochissimi anni sono impressionanti, tra le missioni scientifiche nello Spazio profondo, alla stazione spaziale cinese Tiangong fino al programma spaziale con equipaggio, che porterà al primo equipaggio cinese sulla Luna nei prossimi anni (forse già nel 2029).

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