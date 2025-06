La vita reale è una simulazione? Uno studio italiano ha risolto finalmente il mistero

La questione se la nostra realtà sia autentica o il prodotto di una simulazione computerizzata ha affascinato filosofi e, soprattutto, appassionati di fantascienza per decenni. Tuttavia, una ricerca pubblicata su Frontiers in Physics ha applicato per la prima volta un approccio quantitativo rigoroso per verificare la plausibilità scientifica della cosiddetta "ipotesi della simulazione", giungendo a conclusioni definitive sulla sua possibilità pratica.

Lo studio, condotto attraverso simulazioni Monte Carlo e calcoli termodinamici, ha esaminato i requisiti energetici necessari per riprodurre digitalmente anche una versione a bassa risoluzione del nostro pianeta. I risultati mostrano che qualsiasi tentativo di simulare la realtà terrestre richiederebbe quantità di energia e potenza computazionale letteralmente astronomiche, incompatibili con qualsiasi scenario fisicamente plausibile.

Viviamo in una realtà simulata? Uno studio italiano dimostra il contrario

La ricerca si basa su un principio fondamentale della fisica computazionale: ogni operazione di calcolo deve rispettare le leggi della termodinamica. Il lavoro pubblicato su Frontiers in Physics dimostra che i vincoli energetici sono così stringenti da rendere impossibile lo scenario "Matrix", in cui la nostra realtà sarebbe una simulazione creata da esseri intelligenti nel nostro stesso universo. L'analisi ha considerato diversi approcci computazionali, dalla simulazione diretta delle particelle elementari fino a modelli semplificati che utilizzano griglie di calcolo a risoluzione ridotta.

Cos'è una simulazione Monte Carlo La simulazione Monte Carlo è una tecnica matematica computazionale che utilizza campionamenti casuali ripetuti per stimare i possibili risultati di eventi incerti o processi stocastici. Prende il nome dalla famosa città di Monaco per via dell'elemento di casualità che caratterizza l'approccio, simile al gioco della roulette. Il metodo si basa sul principio dell'ergodicità, che descrive il comportamento statistico di un punto in movimento all'interno di un sistema chiuso. La simulazione genera una serie di numeri casuali non correlati che seguono la distribuzione di probabilità del fenomeno da indagare. L'accuratezza dei risultati è proporzionale al numero di simulazioni eseguite e il processo si articola tipicamente in tre fasi principali: generazione casuale di N input (scenari), esecuzione di una simulazione per ciascun input su un modello computerizzato del sistema, e aggregazione e valutazione degli output delle simulazioni. A differenza dei modelli deterministici che forniscono un singolo risultato, la simulazione Monte Carlo genera migliaia di possibili esiti basati su distribuzioni di probabilità.

Anche nel caso più ottimistico, simulare solo una frazione della realtà che gli esseri umani sperimentano quotidianamente richiederebbe risorse energetiche paragonabili a quelle di un buco nero di dimensioni planetarie. La ricerca ha testato anche scenari alternativi, in cui l'universo che ospita la simulazione avrebbe costanti fisiche diverse dal nostro. Attraverso simulazioni Monte Carlo, gli scienziati hanno identificato alcune combinazioni di parametri che potrebbero teoricamente permettere una simulazione a bassa risoluzione della Terra, ma anche in questi casi le differenze rispetto alle costanti fisiche del nostro universo sarebbero di ordini di grandezza.

Lo studio affronta anche il paradosso filosofico più profondo: se l'universo simulatore avesse leggi fisiche completamente diverse dalle nostre, sarebbe impossibile per noi comprendere o prevedere i suoi vincoli. Gli autori utilizzano l'analogia dei personaggi di Pac-Man, che non potrebbero mai immaginare l'esistenza della gravità o di una terza dimensione spaziale, per illustrare i limiti della nostra capacità di comprendere una realtà fondamentalmente diversa.

Il lavoro dimostra come la fisica possa essere utilizzata per testare anche le proposte più speculative sulla natura della realtà, stabilendo confini chiari tra ciò che è scientificamente verificabile e ciò che rimane nel regno della speculazione filosofica. L'unico scenario dell'ipotesi della simulazione che rimane difficile da confutare scientificamente è quello solipsistico, in cui solo l'attività cerebrale di un singolo individuo viene simulata mentre tutto il resto è un'allucinazione elaborata.

Tuttavia, anche questa possibilità si scontra rapidamente con i limiti computazionali identificati nello studio non appena si considera la necessità di una esperienza condivisa e coerente della realtà. La ricerca conclude che, fortunatamente, anche nello scenario più probabile - quello in cui l'universo non è una simulazione - il numero di misteri che la fisica deve ancora investigare rimane così vasto che l'abbandono di questo affascinante argomento non può rendere la scienza meno interessante. Il potere della fisica si dimostra immenso, capace di indagare, testare e confutare anche le proposte più estreme sulla natura della nostra realtà.