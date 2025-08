La tua carriera è a rischio AI? Se fai uno di questi 40 lavori c'è una brutta notizia per te...

Negli ultimi mesi varie aziende hanno condotto importanti ridimensionamenti della forza lavoro, spesso giustificati dall'avvento dell'intelligenza artificiale, diffondendo un certo grado di preoccupazione tra il mondo dei lavoratori, che cercano di capire quali mansioni e prospettive di carriera possano essere spazzate via dalla diffusione dell'IA. Microsoft ha pubblicato un rapporto che aiuta a chiarire il quadro, quantificando l’esposizione dei diversi ruoli professionali all’impatto dell’AI generativa.

Quanto emerge dal rapporto è abbastanza chiaro: traduttori, storici e scrittori risultano tra i lavori con il più alto punteggio di “applicabilità AI”, cioè i compiti associati a questi ruoli corrispondono in modo molto stretto a ciò che le IA sono già in grado di fare oggi. Ma nel mirino finiscono anche customer service e rappresentanti di vendita: solo negli Stati Uniti questi ruoli coinvolgono circa 5 milioni di occupati, chiamati a competere direttamente contro i chatbot.

Secondo i ricercatori Microsoft, le professioni più esposte sono - in realtà abbastanza prevedibilmente - quelle che comportano “knowledge work”, ovvero lavori fondati su attività d’ufficio, informatiche, matematiche o amministrative. Ai primi posti anche il settore delle vendite, in quanto dominato dalla condivisione ed esposizione di informazioni, perfettamente nelle corde attuali delle reti neurali. Tuttavia un’elevata applicabilità non significa automaticamente che quei lavori spariranno, ma la lista pubblicata ha però fatto subito il giro dei social, generando allarmi soprattutto tra i professionisti identificati come “più a rischio”.

Il rapporto Microsoft avverte: “Riscontriamo un’applicabilità AI più elevata proprio nelle occupazioni che richiedono la laurea rispetto a quelle con livelli di istruzione inferiori”. In altri termini: l’investimento nella formazione accademica non offre più la sicurezza occupazionale di un tempo, e anche i ruoli ad alto tasso di qualifiche risultano fra i più minacciati dalla rivoluzione dei software generativi.

C’è però un settore che, nella trasformazione dettata dalla digitalizzazione, continuerà ad assumere: quello sanitario. Gli assistenti domiciliari e gli operatori di cura sono fra le figure destinate a registrare la crescita occupazionale più marcata nel prossimo decennio, secondo le stime della U.S. Bureau of Labor Statistics. Mentre altre applicazioni di AI (oltre ai LLM analizzati dal report) potrebbero in futuro incidere anche su mestieri oggi considerati sicuri (come autisti di camion o operatori di macchinari), l’elemento umano, la gestione pratica e relazionale restano ancora insostituibili.

Anche l'istruzione e la formazione, ambiti considerati nei mesi scorsi tra i più stabili, iniziano ad essere interessati da un alto grado di “AI applicability”. Le scuole non si popoleranno di insegnanti robotici da un giorno all’altro, ma il report Microsoft lancia l’allerta: “l’AI potrebbe rimodellare molto rapidamente la professione dell’insegnamento così come tante altre”.

L’impatto dell’intelligenza artificiale, e in particolare dell’AI generativa, inizia a rendersi ben visibile su moltissime professioni centrali per la società. Se scrittura, ricerca e comunicazione sono nel pieno della burrasca, esistono però ruoli che, per ora, restano decisamente al sicuro. Il motivo è semplice: si tratta di mansioni fortemente pratiche o manuali, legate all’uso di apparecchiature e a interventi diretti sull’ambiente fisico. La loro sicurezza deriva dall’impossibilità per le IA di gestire operazioni materiali in modo autonomo e affidabile. Almeno fino a quando non arriverà la robotica a fare piazza pulita anche qui....

Ecco le 40 professioni a rischio secondo il rapporto di Microsoft:

Interpreti e traduttori Storici Assistenti passeggeri Rappresentanti di vendita di servizi Scrittori e autori Rappresentanti del servizio clienti Programmatori di utensili CNC Operatori telefonici Agenti di biglietteria e addetti di viaggio Annunciatori e DJ radiofonici Impiegati di intermediazione Educatori di gestione agricola e domestica Operatori di telemarketing Concierge Politologi Analisti, reporter, giornalisti Matematici Scrittori tecnici Correttori di bozze Presentatori Redattori Insegnanti di economia aziendale, istruzione post-secondaria Specialisti in relazioni pubbliche Dimostratori e promotori di prodotti Agenti di vendita pubblicitaria Impiegati addetto alla contabilità Assistenti statistici Impiegati allo sportello e al noleggio Data scientist Consulenti finanziari personali Archivisti Insegnanti di economia, istruzione post-secondaria Sviluppatori web Gestione Analisti Geografi Modelli Analisti di ricerche di mercato Telecomunicatori della sicurezza pubblica Operatori di centralino Insegnanti di biblioteconomia, istruzione post-secondaria

Ed ecco le 10 professioni considerate "sicure", almeno per ora: