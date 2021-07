La torre di lancio di SpaceX Starship non è ancora approvata dall'FAA, potrebbe essere abbattuta

Continuano le schermaglie tra l'FAA (Federal Aviation Administration) e SpaceX. In passato c'erano stati una serie di battibecchi tra Elon Musk e persone dell'agenzia federale che si occupa della sicurezza dello spazio aereo statunitense e ora si aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda.

Secondo quanto riportato dalla CNBC, che a sua volta ha riportato le parole di un portavoce dell'FAA, sembra che la società di Musk non abbia aspettato l'approvazione definitiva per la costruzione della torre di lancio dedicata al grande vettore (e navicella) Starship. Questo potrebbe portare a conseguenze impreviste.

SpaceX: la torre di lancio di Starship potrebbe essere abbattuta

Secondo quanto riportato dal portavoce dell'FAA "l'azienda sta costruendo la torre di lancio a proprio rischio". Il rischio potrebbe essere quella di dover abbattere la torre se questa non supererà la revisione ambientale. Si tratterebbe ovviamente di una conseguenza estrema ed è improbabile che possa accadere, ma non è comunque da escludere completamente.

L'FAA aveva scritto due mesi fa a SpaceX per avvertire la società che la torre di lancio non era ancora stata approvata. Inoltre la struttura sarebbe stata inclusa nella revisione. In precedenza, nel 2014, l'agenzia aveva già condotto una revisione ambientale per la zona di Boca Chica ma dedicata ai razzi Falcon 9 e non ai più grandi Starship. Con l'arrivo della nuova generazione di vettori è stato necessario condurre una nuova revisione aggiornata.

Secondo quanto riportato ci sarebbe stata anche una dichiarazione scritta da parte di SpaceX per approntare dei piani che poi si sarebbe rivelata inesatta. Una prima dichiarazione della società faceva intendere che la torre di lancio sarebbe stata impiegata solo per test (non di lancio) e l'assemblaggio. Nei piani rilasciati successivamente dalla società invece è stato aggiunto anche la possibilità di effettuare lanci.

L'altezza di 142 metri sarebbe un problema in quanto supera tutte le strutture (come torri dell'acqua e torri di illuminazioni) valutate nella revisione ambientale del 2014. Anche senza queste complicazioni è improbabile che il lancio orbitale avverrà entro la fine di Luglio. Più probabile che vedremo questo test (salvo blocchi da parte dell'FAA) tra Agosto e Settembre.