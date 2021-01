La Terra ruota più velocemente, nel 2020 ha fatto segnare un nuovo record

Il 2020 è stato un anno particolare e visto quanto è successo, ci è sembrato un anno infinito. In verità però, la rotazione della Terra attorno al proprio asse, e quindi la durata dei giorni, è stata spesso e volentieri più veloce della media. Lo scorso anno sono stati infatti registrati i 28 giorni più veloci da quando sono iniziate le rilevazioni negli anni '60.

Si parla di millisecondi ovviamente, e non bisogna vederlo come un fenomeno allarmante, infatti la velocità di rotazione varia leggermente a causa dei cambiamenti nella pressione atmosferica e del comportamento di venti, correnti oceaniche e movimenti del nucleo. Il problema è tutto di chi deve stabilire, tramite precisissimi orologi atomici, il tempo coordinato universale (UTC) a cui fanno riferimento gli orologi.

Dagli anni '60 a oggi vi sono stati 27 interventi per rimettere in linea l'ora astronomica con l'ora atomica, con l'aggiunta di un secondo intercalare. L'ultima aggiunta risale al 2016, quando alle ore 23:59:59 di Capodanno venne aggiunto un "secondo intercalare" in più. L'accelerazione nella rotazione della Terra però potrebbe, per la prima volta, richiedere un accorgimento inedito: l'applicazione di un secondo intercalare negativo.

Insomma, invece di aggiungere bisognerà sottrarre. Questo perché la durata media di un giorno è di 86.400 secondi, ma un giorno astronomico nel 2021 sarà 0,05 millisecondi più breve, in media, per un ritardo complessivo di 19 millisecondi degli orologi atomici.

"È del tutto possibile che sarà necessario un secondo intercalare negativo se la velocità di rotazione della Terra aumentasse ulteriormente, ma è troppo presto per dire se è probabile che ciò accada", ha detto al Telegraph il fisico Peter Whibberley del National Physics Laboratory nel Regno Unito. "Ci sono anche discussioni internazionali in corso sul futuro dei secondi intercalari, ed è anche possibile che la necessità di un secondo intercalare negativo possa spingere a decidere di porre fine ai secondi intercalari per sempre".

Come scritto in apertura, la Terra ha battuto il precedente record del giorno astronomico più breve, stabilito nel 2005, ben 28 volte nel corso del 2020. Il giorno più corto di quell'anno, il 5 luglio, vide la Terra completare una rotazione ben 1,0516 millisecondi più rapidamente rispetto a 86.400 secondi. Il giorno più corto del 2020 è stato il 19 luglio, quando il Pianeta ha completato la rotazione 1,4602 millisecondi più velocemente rispetto a 86.400 secondi.

Seguici sul nostro canale Instagram, tante novità in arrivo!