La Terra avrà una 'mini Luna', ma c'è un giallo: è un asteroide o un detrito spaziale?

La Terra ha un solo satellite, la Luna, ma per qualche mese le cose andranno diversamente: a fine novembre si inserirà un terzo incomodo, un oggetto già ribattezzato "mini Luna" che dovrebbe essere catturato dalla gravità terrestre per farci compagnia, seppur solo per alcuni mesi (fino a maggio 2021), prima di riprendere il suo cammino.

Il punto è che l'oggetto potrebbe non essere un asteroide, in quanto l'analisi della traiettoria lascia adito a un'altra teoria: potrebbe trattarsi dello stadio di un razzo dei lanci spaziali degli anni '60, praticamente della "spazzatura spaziale" che dopo un viaggio lungo 54 anni è tornata a farci visita.

Paul Chodas, manager del Center for Near Earth Object Studies della NASA, ha spiegato all'Associated Press che l'asteroide 2020 SO dovrebbe essere in realtà lo stadio superiore (Centaur) del razzo Atlas che ha spinto il lander Surveryor 2 verso la Luna nel 1966. Il lander si schiantò sul nostro satellite dopo che uno dei suoi propulsori non si accese correttamente, mentre il Centaur superò la Luna per poi entrare in orbita con il Sole. Di lui si persero le tracce.

Il razzo, o presunto tale, è stato scoperto da un telescopio alle Hawaii il mese scorso, e le sue dimensioni - ricavate sulla base della luminosità emessa - dovrebbero essere di circa 8 metri di lunghezza, più o meno simili al Centaur, e 3 metri di diametro.

A far propendere Chodas per la teoria del razzo è l'orbita quasi circolare attorno al Sole che è molto simile a quella terrestre, un comportamento inusuale per un asteroide. Un altro dettaglio è che l'oggetto è sullo stesso piano della Terra e, infine, anche la velocità con cui si sta avvicinando è piuttosto bassa per essere un asteroide: circa 2400 chilometri orari.

Man mano che l'oggetto si avvicinerà, gli astronomi dovrebbero riuscire a tracciare meglio l'orbita e a determinare gli effetti su di esso delle radiazioni e degli effetti termici della luce solare. Se è un razzo Centaur, fondamentalmente un oggetto di "latta" vuoto e leggero, si muoverà in modo diverso rispetto a una roccia spaziale pesante, meno suscettibile alle forze esterne.

A volte però non è detto che gli indizi portino sulla giusta strada: un oggetto misterioso nel 1991, con un'orbita attorno al Sole simile a quella terrestre, si è poi rivelato un normale asteroide. Il percorso di 2020 SO è però molto più stabile e questo rafforza la teoria del detrito spaziale. "È esattamente il tipo di orbita che seguirebbe lo stadio di razzo separatosi da una missione lunare passato vicino alla Luna ed entrato in orbita attorno al Sole. È improbabile che un asteroide possa essersi evoluto in un'orbita come questa, ma non impossibile", ha detto Chodas

"Potrei sbagliarmi, non voglio apparire eccessivamente fiducioso", ha aggiunto, "ma è la prima volta, a mio avviso, che tutti i pezzi combaciano con quelli di un lancio noto".