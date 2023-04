La supernova Cassiopeia A è stata ripresa dal telescopio spaziale James Webb

Poche ore fa avevamo scritto dell'immagine di Urano catturata dal telescopio spaziale James Webb. Come avevamo scritto questo strumento può essere utilizzato sia per osservare oggetti relativamente vicini alla Terra, ma non solo. Con le sue potenzialità il JWST può arrivare ben più distante con un dettaglio superiore a molti altri telescopi (pur essendo "limitato" al solo infrarosso). In queste ore è stata rilasciata una nuova immagine della supernova Cassiopeia A che si trova a migliaia di anni luce dal nostro Pianeta.

Grazie al telescopio spaziale è stato possibile osservare dettagli come mai prima d'ora. Questo, oltre ad avere valenza divulgativa (vista anche la bellezza dell'immagine) ha anche importanza in termini scientifici permettendo agli studiosi di avere una migliore comprensione di questi fenomeni che avvengono nel nostro Universo. Ecco quello che c'è da sapere.

Il telescopio spaziale James Webb e la supernova Cassiopeia A

Come scritto sopra, la supernova Cassiopeia A si trova abbastanza distante dalla Terra, a circa 11090 anni luce nella costellazione di Cassiopea. Quello che si può vedere nell'immagine è ciò che resta dell'esplosione di una supernova che era visibile circa 340 anni fa. Questa in particolare è la supernova più recente conosciuta esplosa nella nostra galassia permettendo agli scienziati di avere dettagli su cosa accade dopo la morte di una stella.

Click sull'immagine per ingrandire

Per realizzare questa immagine è stato impiegato lo strumento MIRI (medio infrarosso) del telescopio spaziale James Webb con una lunga lista di filtri come F560W, F770W, F1000W, F1130W, F1280W, F1800W, F2100W, F2550W ai quali sono stati assegnati colori per renderla comprensibile anche nostri occhi. In particolare troviamo rispettivamente blue, azzurro, ciano, verde, giallo, arancione e rosso.

A sinistra la vista del JWST a destra quella di HST

In alto a sinistra si può notare una zona di colore rosso-arancione e corrisponde a dove si trova polvere calda che impatta contro il gas e altra polvere che si trova nelle vicinanze. In rosa brillante invece sono presenti conformazioni particolari che risultano essere i resti della stella stessa dopo l'esplosione. Lì troviamo elementi come ossigeno, argon e neon oltre a polvere. Per capire quanto sia grande l'oggetto osservato bisogna pensare che l'immagine riprende una zona ampia 24 anni luce.

Grazie ai dati raccolti dal telescopio spaziale James Webb per la supernova Cassiopeia A gli scienziati sperano di capire quanta incidenza abbiano le supernove sulla generazione di polvere all'interno dell'Universo (anche Universo primordiale) considerando che proprio questa polvere è alla base della creazione di sistemi planetari e non solo.