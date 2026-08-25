La stoffa viola che tiene la pelle fino a 8 °C più fresca senza consumare energia

Microfibre con reticolo metallo-organico e ossido di zinco: il tessuto sviluppato fra Zhengzhou e Adelaide riflette l'87,6% della radiazione solare, emette il 96,4% nel medio infrarosso e regge cinquanta lavaggi senza perdere efficacia.

Un gruppo di ricerca della Zhengzhou University, in Cina, e della University of Adelaide, in Australia, ha realizzato un tessuto viola che riflette in media l'87,6% della radiazione solare e resta fino a 6,2 °C più fresco del cotone viola tinto con procedimenti commerciali. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista Small. Fino a oggi il raffreddamento passivo applicato ai tessuti ha quasi sempre coinciso con il bianco, per una ragione squisitamente ottica.

Le superfici chiare hanno un'albedo elevata e riflettono indietro gran parte della luce che ricevono, ed è il motivo per cui i tessuti a raffreddamento passivo finora sono quasi tutti bianchi. I materiali scuri e colorati fanno il contrario, assorbono più energia solare e si scaldano. Il viola aggiunge un problema suo: per apparire viola una superficie deve assorbire la luce verde, che cade in una delle regioni più intense dello spettro solare, quindi incassa energia proprio dove ne arriva di più.

Jun Ma, professore di ingegneria dei materiali alla University of Adelaide e coautore dello studio, presenta il lavoro come il tentativo di rompere un compromesso dato per acquisito. "Tradizionalmente abbiamo dovuto scegliere fra prestazioni di raffreddamento e aspetto", afferma. "La nostra ricerca dimostra che si possono avere entrambe le cose." L'obiettivo di lungo periodo che il gruppo dichiara è superare l'idea che un tessuto raffreddante debba per forza essere bianco.

Il colore arriva da un reticolo metallo-organico

I ricercatori hanno prodotto microfibre che contengono un reticolo metallo-organico (MOF) di colore viola e nanoparticelle di ossido di zinco. La combinazione svolge due compiti insieme: dà al tessuto il suo colore e gli fornisce le proprietà ottiche necessarie al raffreddamento passivo. Il materiale riflette in media l'87,6% della radiazione solare in arrivo ed emette il 96,4% nel medio infrarosso, la banda attraverso cui il calore attraversa l'atmosfera e si disperde verso lo spazio.

All'aperto, sotto sole diretto, il tessuto è rimasto 4,2 °C più fresco del cotone bianco commerciale e 6,2 °C più fresco del cotone viola tinto con procedimenti industriali. Il secondo valore misura il guadagno rispetto a un capo dello stesso colore, il primo rispetto al bianco, che nel raffreddamento passivo resta il termine di paragone. Entrambe le misure vengono da prove condotte in esterno.

Su pelle simulata la differenza è ancor più ampia: in condizioni diurne la superficie coperta dal nuovo tessuto è rimasta fino a 8 °C più fresca della pelle scoperta, mentre il cotone bianco ha prodotto una riduzione massima di 4,6 °C e il cotone viola convenzionale di circa 2,8 °C. Qui il confronto non mette a paragone due tessuti, ma la pelle coperta e la pelle esposta. Sono i valori massimi registrati, non medie sull'arco della giornata.

Cinquanta lavaggi e 108 giorni di ultravioletti

Il materiale è leggero e flessibile, sopporta allungamenti considerevoli e lascia passare il vapore acqueo, quindi anche la traspirazione, pur respingendo l'acqua liquida. Yangzhe Hou, dottorando alla School of Chemical Engineering della University of Adelaide e coautore dello studio, indica come destinatari chi sta a lungo all'aria aperta. "Per chi lavora all'aperto, per gli atleti e per chiunque sia esposto al caldo, restare freschi non è solo una questione di comfort", spiega Hou. "Ci interessa sviluppare tessuti capaci di gestire la temperatura corporea senza consumare energia aggiuntiva."

Le proprietà di raffreddamento sono rimaste efficaci dopo 50 cicli di lavaggio. Il tessuto ha inoltre conservato le prestazioni ottiche dopo prove intensive di invecchiamento ai raggi ultravioletti, equivalenti a circa 108 giorni di esposizione all'aperto. Nel materiale disponibile non compaiono invece prove di abrasione o di usura meccanica prolungata, che per un capo indossato sono l'altra metà della durata.

I costi di produzione, i volumi e la trasferibilità del procedimento a una filiera tessile esistente restano fuori dai dati disponibili. Manca anche una verifica sulle altre tinte: il viola è stato scelto come caso peggiore, ma non risultano misure su colori diversi. Quello che c'è sono le prestazioni di un singolo colore su un singolo prototipo, misurate in laboratorio e in campo. Le misure di gestione dei problemi causati dal cambiamento climatico passano anche da queste ricerche, almeno fino a quando non sarà necessario iniziare a pensare alle tute distillanti dei Fremen...