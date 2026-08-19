La stella S301 è così vicina al buco nero Sagittarius A* al centro della Via Lattea da risentire della sua rotazione

Il centro della Via Lattea è stato oggetto di diverse ricerche nel corso degli ultimi mesi. Alcuni mesi fa il radiotelescopio ALMA aveva catturato una vista molto interessante di quella zona di Spazio, mentre a distanza di poco tempo è arrivata anche una nuova immagine grazie al telescopio spaziale europeo Euclid. Oltre a vedute decisamente suggestive, gli scienziati si sono concentrati sul raccogliere molte informazioni, tanto da trovare l'eritrulosio in una nube di gas. L'ultima novità riguarda la stella S301 che orbita molto vicino al buco nero Sagittarius A*, che si trova al centro della Via Lattea.

Nel nuovo studio dal titolo Discovery of a star sensitive to the spin of Sgr A* si parla specificatamente di S301 come l'oggetto più vicino conosciuto a orbitare intorno al buco nero supermassiccio che ha una massa da 4 milioni di masse solari raggiungendo velocità molto elevate e venendo influenzato dall'enorme attrazione gravitazionale.

La stella S301 e il buco nero della Via Lattea

La scoperta è stata possibile grazie al VLTI (Very Large Telescope Interferometer) dell'ESO, permettendo di rilevare come la stella S301 raggiunga velocità di 25000 km/s (oltre l'8% della velocità della luce) in quella regione così caotica di Spazio. Reinhard Genzel (direttore del Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics) ha dichiarato "decenni di attento monitoraggio delle stelle in orbita intorno a Sagittarius A*, il buco nero centrale della nostra galassia, hanno portato a questa scoperta rivoluzionaria di una stella carica di promesse. Grazie all'orbita così vicina a Sagittarius A*, S301 apre una nuova finestra sulle proprietà fondamentali dello spaziotempo in questo ambiente estremo nei pressi del buco nero".

Il comportamento di S301 è molto inusuale ed è dovuto a un'orbita molto stretta che viene completata in soli 8,7 anni. Per comprendere quando la stella e il buco nero supermassiccio siano legati bisogna considerare che S301 si avvicina al buco nero arrivando ad appena 12 ua (poco oltre la distanza Sole-Saturno). Si tratta di una situazione attualmente non replicata da altri oggetti conosciuti e quindi interessante per gli scienziati che possono comprendere le dinamiche in un ambiente così estremo.

Studiare S301 permette anche di rilevare la rotazione del buco nero e gli effetti relativistici conseguenti. Stefan Gillessen (ricercatore del MPE) ha dichiarato che "con questa stella speriamo di misurare, entro i prossimi 10 anni, la rotazione del buco nero. Per la prima volta, saremmo in grado di misurare direttamente la rotazione di un buco nero massiccio, il che rappresenterebbe un test fondamentale per la teoria di Einstein".

Come spiegato dai ricercatori, trovare S301 è stato tutt'altro che semplice. Questa stella infatti è due miliardi di volte più debole di Betelgeuse (magnitudo di 19,3) ed è stato necessario utilizzare lo strumento GRAVITY+, evoluzione di GRAVITY, che permette di creare un telescopio virtuale formato da quattro telescopi singoli da 8 metri di diametro. Le osservazioni sono avvenute all'inizio del 2023 e, grazie ai dati raccolti, è stato possibile ricostruire le dinamiche orbitali fino al 2017. La massa di S301, una stella di tipo F, dovrebbe essere di circa 1,1 fino a 1,5 masse solari.

Una delle ipotesi è che S301 fosse in realtà parte di un sistema binario (piuttosto frequenti nello Spazio), ma che ora sia un oggetto solitario, con la stella compagna che è stata scagliata nello Spazio, forse anche al di fuori della Via Lattea. Nel corso dei prossimi anni VLT e ELT osserveranno l'orbita di S301 così da avere dati dettagliati sull'orbita della stella intorno a Sagittarius A*.