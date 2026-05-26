La Stazione Spaziale Internazionale continua a perdere atmosfera nonostante le riparazioni nel segmento russo

All'inizio dell'anno era stato confermato che il segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale aveva smesso di disperdere atmosfera nello Spazio grazie alle riparazioni dei cosmonauti durate diversi mesi. Una notizia importante in quanto si stava discutendo proprio in quel periodo della possibilità di estendere di alcuni mesi la vita operativa della ISS dal 2030 al 2032.

La situazione sembrava quindi stabilizzata e in generale, in miglioramento. Negli scorsi giorni la Stazione Spaziale Internazionale ha però ricominciato ad avere perdite d'aria sempre dal segmento russo della ISS. La causa sarebbe da ricercarsi ancora una volta da crepe all'interno della struttura del modulo di collegamento (PrK) con l'inizio delle segnalazioni avvenute dopo l'attracco della navicella cargo Progress 95.

Roscosmos ha riscontrato ancora una "lenta perdita di pressione" sempre nel modulo PrK. Le indicazioni di inizio maggio davano una perdita di mezzo chilogrammo al giorno. L'agenzia russa sta monitorando attentamente la situazione insieme alla NASA ma non si segnalano problemi particolari nell'immediato e la pressione all'interno del modulo di collegamento PrK viene mantenuta più bassa con alcune ripressurizzazioni nel corso del tempo.

Questo problema sottolinea l'importanza dello sviluppo delle stazioni spaziali commerciali (come Haven-1, Axiom Station e altre) che è arrivato a un momento critico dovendo essere operative per il 2030 o al più tardi nel 2032, per riuscire a mantenere un equipaggio in orbita bassa terrestre. La NASA sta cercando di cambiare le modalità con le quali saranno rese operative le nuove stazioni spaziali, un'idea che però non piace alle società coinvolte.

Roscosmos invece sta proseguendo lo sviluppo della sua stazione spaziale russa ROS che potrebbe iniziare la fase operativa intorno al 2027 per poi essere completata con il passare degli anni e l'aggiunta di nuovi moduli. Una delle possibilità è anche quella di utilizzare i moduli russi più recenti della Stazione Spaziale Internazionale (in particolare Nauka). Il progetto però si scontra con la carenza di fondi da parte dell'agenzia e con un progetto che rischia di essere particolarmente costoso e impegnativo.