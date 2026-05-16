La sonda spaziale NASA Psyche ha effettuato un passaggio ravvicinato di Marte

La missione della sonda spaziale NASA Psyche è iniziata alla fine del 2023 grazie a un lancio con un razzo spaziale SpaceX Falcon Heavy. Nel corso dei mesi ha già avuto modo di effettuare diversi test, come la trasmissione di dati utilizzando una connessione ottica (laser infrarosso) sia verso siti NASA che ESA. La sonda ha catturato un'immagine della Terra e della Luna da ben 290 milioni di chilometri anche se il suo obiettivo principale rimane quello di raggiungere l'asteroide metallico 16-Psyche entro il 2029.

Per riuscire ad arrivare in orbita intorno al suo bersaglio la sonda spaziale NASA Psyche ha effettuato nelle scorse ore un passaggio ravvicinato di Marte sfruttando così la gravità del pianeta per una fionda gravitazionale. In particolare la sonda è arrivata a circa 4500 km dalla superficie del Pianeta Rosso viaggiando a circa 19848 km/h.

NASA Psyche e le immagini di Marte

Una delle immagini più interessanti catturate in questo periodo è quella che vede Marte come una "falce illuminata" mentre la sonda spaziale si stava avvicinando. La zona più chiara è la luce solare riflessa dal lato diurno del pianeta passando anche attraverso la sua atmosfera. Si può notare come ci siano alcune irregolarità nella falce che sono probabilmente legate a nubi e polvere sospesa nell'atmosfera.

NASA Psyche ha utilizzato la sua fotocamera con un filtro pancromatico dello strumento multispettrale impostando un tempo di esposizione di 2 millisecondi. Questo è dovuto al fatto che la luce solare fosse molte forte e quindi tempi più lunghi avrebbero prodotto immagini peggiori qualitativamente (ed è per questo che non si notano molte stelle).

Nei prossimi giorni potrebbero essere rilasciate nuove immagini della superficie di Marte catturate dagli strumenti di NASA Psyche. Non si tratta di immagini veramente utili a fini scientifici per il Pianeta Rosso quanto piuttosto di test ingegneristici per controllare il funzionamento degli strumenti di bordo.

Visione simulata del posizionamento della sonda rispetto al pianeta

Come scritto sopra la sonda spaziale NASA Psyche raggiungerà l'asteroide metallico 16-Psyche alla fine di luglio 2029, con la missione scientifica che inizierà ad agosto dello stesso anno. La missione principale avrà una durata di due anni, durante i quali la navicella orbiterà intorno all'oggetto celeste raccogliendo immagini e dati grazie a un magnetometro, uno spettrometro a raggi gamma e neutroni e una fotocamera multispettrale.

16-Psyche potrebbe essere il nucleo (o parte di esso) di un pianeta di piccole dimensioni in formazione. Le sue dimensioni sono pari a 280 metri nel punto più ampio mentre è costituito da diversi metalli e in particolare ferro (ma anche oro). Poter studiare un nucleo esposto permetterebbe di avere risposte sulla formazione di pianeti sia nel Sistema Solare ma anche in altri sistemi planetari.