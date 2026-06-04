La sonda spaziale marziana NASA MAVEN è da considerarsi persa per sempre

Dalla fine dello scorso anno la sonda spaziale marziana NASA MAVEN non ha più dato segnali di operatività. L'agenzia spaziale statunitense ha annunciato di aver concluso la sua missione, si indaga sulle cause del guasto.

Con il programma Artemis ultimamente si è concentrati sulla Luna e sulle future missioni umane. Questo programma ha però un obiettivo ultimo: quello di portare l'essere umano su Marte, impresa mai tentata prima e ancora decisamente complessa da realizzare (non impossibile). Sul Pianeta Rosso attualmente sono attivi due rover e diversi orbiter, uno però ha ormai smesso di funzionare. Si tratta di NASA MAVEN (Mars Atmospheric and Volatile EvolutioN).

Questo orbiter marziano ha concluso la sua vita operativa, secondo quanto riportato dall'agenzia spaziale statunitense, dopo che era stato segnalato un malfunzionamento alla fine dello scorso anno con gli ingegneri che hanno tentato di recuperane il controllo, senza successo. La missione operativa di NASA MAVEN si è conclusa così, dopo oltre 11 anni in orbita intorno a Marte. Un risultato importante se si pensa che la missione principale aveva una durata prevista di un anno.

Addio alla sonda spaziale NASA MAVEN

La NASA ha dichiarato che l'orbiter ha inviato dati l'ultima volta il 6 dicembre 2025 mentre, quando si trovava nascosta dietro a Marte, c'è stata una perdita improvvisa del segnale. Una commissione è stata formata per cercare di capire come poter recuperare la sonda spaziale ma non sono arrivate buone notizie in tal senso. "La commissione di revisione ha stabilito che la sonda spaziale MAVEN non è recuperabile e non è più in grado di eseguire la sua missione scientifica e di trasmissione di dati, che è coerente con le scoperte del team dedicato alla missione" si può leggere nel comunicato.

Le motivazioni della perdita di NASA MAVEN sono ancora in fase di analisi. Dopo che la sonda è riemersa da dietro il Pianeta Rosso non è stato più rilevato un segnale chiaro attraverso il Deep Space Network (DSN), fino a quel momento i sistemi erano perfettamente funzionanti. L'unica piccola porzione di dati riguardanti la telemetria ha mostrato come l'orbiter fosse in modalità provvisoria mentre ruotava a un ritmo elevato. A causa della rotazione i pannelli solari non sono riusciti a ricaricare le batterie portando alla perdita di segnale.

Entro la fine dell'anno dovrebbe essere stabilita la causa più probabile del guasto per prendere provvedimenti in caso di future missioni. Una delle possibilità è che ci sia stato un evento energetico (esplosione) derivante da batterie o serbatoi che ha distrutto parte dei sistemi della sonda spaziale rendendola inservibile. Bisognerà però attendere informazioni più precise per capire cosa è successo veramente.

L'importanza di NASA MAVEN (Mars Atmospheric and Volatile EvolutioN) non era solo legata alla raccolta di informazioni scientifiche ma serviva anche a collegare i rover e lander sulla superficie di Marte e le antenne del DSN. Il lancio è avvenuto il 18 novembre 2013 dalla Cape Canaveral Air Force Station con un vettore Atlas V01. Le sue dimensioni erano di 11,4 x 2,29 x 3,47 metri con un'antenna di 2 metri per la comunicazione con la bordo circa 1,5 tonnellate di propellente (idrazina) e 65 kg di strumentazione scientifica.