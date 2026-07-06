La sonda spaziale JAXA Hayabusa2 ha sorvolato l'asteroide Torifune catturando una nuova immagine

Nelle scorse ore la sonda spaziale JAXA Hayabusa2 ha sorvolato l'asteroide Torifune permettendo di catturare una nuova immagine da distanza ravvicinata e raccogliendo nuovi preziosi dati scientifici su questo asteroide Apollo.

In passato si è scritto molto dell'importanza dello studio degli asteroidi in quanto rappresentano sia una potenziale minaccia per la Terra, ma anche una risorsa scientifica importante per conoscere il Sistema Solare. Una delle missioni più importanti è stata JAXA Hayabusa2, lanciata con un razzo spaziale H-IIA nel dicembre 2014 cercando di raggiungere l'asteroide Ryugu. La sonda spaziale nipponica ha raccolto del materiale dalla superficie dell'oggetto spaziale riconsegnandolo poi sulla Terra alla fine del 2020.

Dalle analisi sul materiale raccolto sono state fatte diverse scoperte interessanti mentre la missione della sonda spaziale JAXA Hayabusa2 è proseguita. Gli ingegneri hanno raggiunto un nuovo obiettivo nel corso delle scorse ore raggiungendo l'asteroide 98943 Torifune. Questi asteroidi si trovano nel Sistema Solare interno e sono distribuiti principalmente nella zona dell'orbita terrestre ma possono spingersi anche verso Marte.

JAXA Hayabusa2: l'immagine dell'asteroide Torifune

Secondo quanto riportato dall'agenzia spaziale, JAXA Hayabusa2 si trova in buona salute e potrà proseguire il suo viaggio. A causa della carenza di propellente a bordo non è stato possibile entrare in orbita intorno all'asteroide Torifune mentre la sonda spaziale ha potuto comunque eseguire un veloce passaggio ravvicinato.

Ricordiamo che questa è una parte della missione estesa e quindi ogni risultato raccolto è "un di più" rispetto a quanto originariamente previsto. Le osservazioni con gli strumenti scientifici a bordo della sonda spaziale sono iniziate a metà giugno grazie a ONC-T (fotocamera per la navigazione), mentre il 20 giugno è arrivata la prima fotografia ravvicinata di Torifune.

Successivamente JAXA Hayabusa2 ha attivato altri tre suoi strumenti chiamati NIRS3 (spettrometro nel vicino infrarosso), TIR (fotocamera per il medio infrarosso) e LIDAR che hanno permesso di raccogliere informazioni utili circa un'ora prima della minima distanza raggiunta rispetto all'oggetto. Come specificato dall'agenzia spaziale, le osservazioni sono state condotte solamente nel momento dell'avvicinamento e non dopo che la sonda spaziale aveva superato l'asteroide.

Alcuni asteroidi e comete osservate da diverse missioni in passato

Al momento solo una parte dei dati acquisiti è stata trasmessa al centro controllo missione sulla Terra. Altri dati saranno via via scaricati con il passare del tempo. Come scritto in apertura, conoscere gli asteroidi permetterà sia di comprendere l'evoluzione del Sistema Solare ma anche le potenziali future minacce (per esempio con missioni per deviarne la traiettoria) mentre in futuro potrebbero diventare una risorsa da dove estrarre diverse materie prime.