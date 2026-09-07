La società italiana Argotec aiuterà la NASA nella realizzazione della missione MiniCOR per osservare il Sole

Argotec svilupperà un Cubesat 12U sulla base della piattaforma HAWK Lite che verrà utilizzato dalla NASA per missione MiniCOR e che osserverà il Sole e lo Space Weather così da proteggere satelliti e infrastrutture critiche.

Argotec è una società italiana che si sta ritagliando il proprio spazio nel mondo della costruzione dei satelliti e ha già collaborato con la NASA, l'ESA, l'ASI e altre agenzie e società per diversi progetti. Suoi sono i satelliti HEO del programma IRIDE ma anche ArgoMoon della missione Artemis I o LICIACube di DART (ma non solo). Ora Argotec ha annunciato che collaborerà ancora con la NASA per la missione MiniCOR per osservare il Sole.

In passato Thomas Zurbuchen (ex-amministratore associato del Science Mission Directorate) aveva dichiarato che i satelliti di piccole dimensioni, come i Cubesat permetteranno di svolgere missioni sempre più complesse e dal grande valore scientifico. MiniCOR rappresenta un nuovo passo in questa direzione, considerando che la missione (chiamata Miniature CORonagraph) permetterà di osservare le espulsioni di massa coronale del Sole per contribuire al monitoraggio dello Space Weather, tema sempre più strategico per la protezione delle infrastrutture critiche terrestri e spaziali.

Argotec e la missione NASA MiniCOR per osservare il Sole

Il programma, gestito da Argotec U.S. (che ha sede a Melbourne in Florida), rappresenta una tappa significativa nella strategia del gruppo, che punta a sviluppare asset tecnologici avanzati e piattaforme satellitari compatte e resilienti. Secondo quanto riportato, per la missione MiniCOR sarà utilizzata la piattaforma Cubesat 12U chiamata HAWK Lite. Si tratta di una soluzione di nuova generazione selezionata nell'ambito del programma NASA Heliophysics Flight Opportunities for Research and Technology (H‑FORT).

Questo piccolo satellite potrà acquisire immagini di eruzioni solari con una frequenza temporale superiore rispetto alle missioni attualmente operative, mantenendo una sensibilità comparabile o migliore. Argotec ha già completato con successo la Critical Design Review (CDR) così da poter iniziare le fasi di produzione e test per poi passare al lancio vero e proprio.

Il carico utile scientifico è stato sviluppato dalla Johns Hopkins Applied Physics Laboratory e dal Naval Research Laboratory permettendo l'integrazione all'interno della piattaforma standard sviluppata da Argotec. Il coronografo Lyot miniaturizzato a occultazione esterna è capace di estendere il campo di osservazione da 2,5 a 20 raggi solari. Grazie a un braccio estensibile e a un sistema di specchi ripiegabili, lo strumento scientifico mantiene un volume estremamente compatto (tra 3U e 4U) facilitando operazioni rapide di integrazione e test.

Il CubeSat ha invece una massa di 32 kg e sarà equipaggiato con sensore solare, Star Tracker, magnetometro e capacità di elaborazione dati a bordo, elementi che consentiranno di gestire grandi quantità di informazioni e supportare allerte precoci sugli eventi solari. In sei mesi, MiniCOR offrirà dati ad alta risoluzione sulle strutture del vento solare lento, sulle CME e sulle dinamiche della corona interna.

Corbett Hoenninger (General Manager di Argotec U.S.) ha dichiarato "la missione MiniCOR dimostra le crescenti capacità del nostro team statunitense nel realizzare piattaforme spaziali sofisticate per la NASA e per altre missioni governative altamente complesse. Il completamento con successo della Critical Design Review rappresenta una pietra miliare importante e siamo orgogliosi di entrare nella fase di produzione, continuando al contempo ad ampliare la presenza di Argotec U.S. come partner affidabile nello sviluppo di soluzioni innovative basate su piccoli satelliti per applicazioni scientifiche, civili e di sicurezza nazionale".