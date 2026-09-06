La società europea Isar Aerospace è riuscita a raggiungere l'orbita con il razzo spaziale Spectrum

Era da qualche tempo che la società tedesca Isar Aerospace non annunciava aggiornamenti riguardanti il lancio della sua seconda missione Onward and Upward. Una delle ultime novità era stata pubblicata intorno alla metà di giugno, quando la società aveva rinviato nuovamente il lancio del razzo spaziale Spectrum per la seconda missione a causa un problema tecnico. Negli scorsi giorni era stato emesso un avviso per un possibile lancio il 4 settembre, rinviato poi al 5 settembre.

Finalmente alle 22:12 del 5 settembre (ora italiana) dallo spazioporto di Andøya (Norvegia) è decollato il vettore Spectrum per la sua seconda missione con un risultato decisamente importante, dopo il problema occorso poche decine di secondi dal decollo del primo lancio che aveva portato alla distruzione del razzo spaziale alla fine di marzo 2025.

Isar Aerospace ha lanciato il razzo spaziale Spectrum

Il lancio è avvenuto con successo e così Isar Aerospace può annunciare di essere la prima società privata a lanciare da uno spazioporto dell'Europa continentale, ampliando le possibilità per il nostro continente di raggiungere lo Spazio in autonomia e con diversi vettori (non si tratta del primo lancio dell'Europa continentale in assoluto, in quanto vengono considerati anche alcuni spazioporti russi).

Il secondo stadio del razzo spaziale Spectrum ha raggiunto un'orbita iniziale di 180 x 500 km circolarizzandola poi nelle ore successive e confermando anche la separazione dei carichi utili presenti a bordo. Pur essendo un lancio di prova, all'interno dei fairing erano infatti presenti diversi satelliti di piccole dimensioni.

Come carichi utili erano presenti i Cubesat CyBEEsat (TU Berlin), TriSat-S (Università di Marburgo), Platform 6 (EnduroSat), FramSat-1 (NTNU), SpaceTeamSat1 (TU Wien Space Team) insieme all'esperimento di Let It Go di Dcubed. Isar Aerospace ha già annunciato che sta aumentando la produzione delle componenti così da lanciare più missioni nel corso dei prossimi mesi, dopo l'incoraggiante successo della giornata di ieri.

Spectrum 2 launch from Andøya, seen from Tromsø. pic.twitter.com/Orrx6lNnyY — Øyvind Pedersen (@oyvindpe) September 5, 2026

Ricordiamo che il razzo spaziale Isar Aerospace Spectrum è una soluzione a due progettato per il lancio di satelliti e costellazioni di piccole e medie dimensioni. Si tratta di un veicolo leggero con altezza di 28 metri e diametro di 2 metri con capacità di portare fino a 1 tonnellata in LEO e 700 kg in orbita eliosincrona.

Alla base del primo stadio di Spectrum troviamo 9 motori che funzionano a propano e ossigeno liquidi che riducono l'impatto ambientale rispetto a propellenti come l'RP-1 sfruttando poi un rapporto densità/impulso specifico superiore a tutti gli altri propellenti con molecole a base di carbonio (metano, RP-1). Il secondo stadio ha invece un unico motore ottimizzato per il vuoto.