La società cinese Landspace sta sviluppando il motore BF-20 Lanyan per un futuro razzo spaziale pesante

Sul finire dello scorso anno la società cinese Landspace ha cercato di portare a termine il primo lancio del razzo spaziale riutilizzabile Zhuque-3. La prova non è andata completamente come previsto considerando che il secondo stadio ha raggiunto l'orbita mentre il primo stadio, in un tentativo di atterrare in una zona predisposta, non ha invece raggiunto l'obiettivo, schiantandosi al suolo. Si tratta comunque del primo test e un nuovo vettore potrebbe essere lanciato nel prossimo futuro.

🔥 LANDSPACE just completed a long-duration test of their BF-20 FFSC methalox engine, making another milestone on their way to catch up with SpaceX — CNSPACE (@CNSpaceflight) March 6, 2026

Landspace si sta anche preparando al debutto nei prossimi anni di un nuovo razzo spaziale pesante che utilizzerà i motori BF-20 Lanyan (che sfruttano un'architettura FFSC, Full Flow Staged Combustion). Si tratta di propulsori altamente efficienti ma anche complessi da realizzare e alcuni modelli sono i Raptor di SpaceX oppure quelli sviluppati da Stoke Space. La società cinese ha pensato di impiegare come propellenti metano e ossigeno liquidi grazie all'esperienza accumulata con i vettori Zhuque.

Una delle possibilità è che Landspace utilizzi BF-20 Lanyan anche in una versione evoluta di Zhuque-3, ma attualmente non ci sono comunicazioni ufficiali in tal senso (ma diverse indiscrezioni). Secondo quanto riportato dalla società cinese le prestazioni raggiunte finora toccano le 220 tonnellate di spinta ma potrebbero esserci ulteriori incrementi con l'evoluzione dell'architettura.

Recentemente un motore BF-20 Lanyan ha eseguito un test di accensione di lunga durata con Landspace che sembra particolarmente soddisfatta del risultato. Una soluzione FFSC utilizza due prebruciatori separati. In particolare uno è di tipo fuel-rich che alimenta la turbina della pompa del carburante mentre l'altro oxidizer-rich alimenta la turbina della pompa dell'ossidante.

I due flussi di gas entrano poi nella camera di combustione principale consentendo di gestire al meglio i flussi dei propellenti migliorando l'efficienza ma anche avendo un migliore rapporto spinta/peso e una maggiore durata complessiva. Non è la prima volta che Lanyan viene acceso. Il primo test è avvenuto a maggio 2025 per poi proseguire con oltre cento test nel corso dei mesi.