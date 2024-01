La società cinese Landspace ha eseguito un test del razzo spaziale riutilizzabile Zhuque-3

In passato Peter Beck (CEO di Rocket Lab) dichiarò che "chiunque non stia sviluppando un vettore di lancio riutilizzabile in questo momento stia sviluppando un prodotto senza futuro perché è così ovvio che questo è un approccio fondamentale che deve essere pensato fin dal primo giorno". Per questo la società neozelandese-statunitense ha pensato sia a Electron che Neutron, due vettori parzialmente riutilizzabili. Ma non solo gli Stati Uniti stanno guardando a questo genere di tecnologia, anche la Cina vuole percorrere i passi fatti da SpaceX e sviluppare diversi razzi spaziali riutilizzabili. Un esempio viene da Landspace, società nota per essere stata la prima a livello mondiale ad aver lanciato con successo un vettore metano-ossigeno che ha consegnare un carico utile in orbita (superando ULA con Vulcan Centaur e SpaceX con Starship).

Alle 9:00 del 19 gennaio (ora italiana) è stato eseguito un test di un prototipo del futuro razzo spaziale Zhuque-3 che avrà un primo stadio riutilizzabile, in maniera analoga ai Falcon 9 di SpaceX. Si tratta di uno dei modelli che le società cinesi intendono "mettere in campo" per rivaleggiare con gli Stati Uniti e le sue società private. Chiaramente si è trattato solo di una prova iniziale, ma il successo apre uno scenario nella quale questa società privata cinese potrà effettivamente ritagliarsi un proprio spazio nel campo aerospaziale.

Landspace Zhuque-3: il test del razzo spaziale riutilizzabile cinese

Il test prevedeva un decollo verticale e un atterraggio controllato in una piazzola poco distante (VTVL, Vertical Take-Off, Vertical Landing) per il prototipo chiamato VTVL-1. I dati del test forniti da Landspace indicano che il prototipo di Zhuque-3 ha raggiunto una quota massima di 350 metri volando in volo controllato per circa 60" con una precisione nella zona di atterraggio di 2,4 metri con una velocità di 0,75 m/s.

Essendo un prototipo molte caratteristiche non sono ancora definitive come si può vedere dalle immagini e dai video. Per esempio le strutture dei supporti di atterraggio nella versione finale saranno diverse e il vettore dovrebbe più grande e dotato di un maggior numero di motori. Attualmente VTVL-1 utilizzava un unico motore a metano-ossigeno Tianque-12 (TQ-12) in grado di generare una spinta di 80 tonnellate.

Landspace ha dichiarato che il prototipo era alto 18,3 metri, era largo 3,35 metri e con una massa al decollo di 50,3 tonnellate (mentre la massa complessiva può raggiungere per questa versione le 68 tonnellate). I dati raccolti dalla società servivano a verificare la correttezza delle procedure di decollo e atterraggio. In particolare bisognava verificare l'avionica, l'alimentazione del motore a spinta variabile e l'accuratezza del sistema di decollo e atterraggio.

Interessante notare che Zhuque-3 sarà realizzato in acciaio inossidabile (come Starship) così da essere meno costoso rispetto ad altri materiali come alluminio o materiali compositi. Nonostante il lungo lavoro ancora da fare, il primo volo di un modello completo di Zhuque-3 potrebbe essere nel 2025.

La versione definitiva del razzo spaziale Landspace Zhuque-3 dovrebbe avere dimensioni di 76,6 x 4,5 metri con un'architettura a due stadi, con il primo stadio che potrebbe essere riutilizzato fino a 20 volte (recentemente SpaceX ha annunciato che i Falcon 9 potrebbero volare fino a 40 volte). La massa al decollo sarà di 660 tonnellate e alla base ci saranno 9 motori Tianque-12B da 1000kN di spinta. Questo modello potrà portare in orbita LEO fino a 21 tonnellate di carico utile (versione non riutilizzabile), 18,3 tonnellate nella versione riutilizzabile o 12,5 tonnellate quando rientrerà vicino alla zona di decollo.