La società cinese Landspace è riuscita a far atterrare il razzo spaziale Zhuque-3 al secondo tentativo

Nella nottata appena trascorsa, la società cinese Landspace ha portato a termine correttamente la sua seconda missione con un razzo spaziale Zhuque-3. Il vettore ha consegnato un satellite in orbita con il primo stadio che è atterrato correttamente.

All'inizio di dicembre dello scorso anno la società privata cinese Landspace aveva lanciato per la prima volta il suo razzo spaziale riutilizzabile Zhuque-3 riuscendo a portare il carico utile in orbita ma non recuperando il primo stadio per un problema nella gestione dei motori durante la fase di rientro. Questo vettore è uno dei più promettenti come concorrente del Falcon 9 di SpaceX per via delle sue caratteristiche e della capacità della società cinese.

Dopo la distruzione del primo Zhuque-3, la società cinese ci ha messo quasi un anno per apportare le modifiche e prepararsi a un nuovo lancio (ZQ-3 Y2), mentre si guarda anche a un razzo spaziale ben più grande e complesso. All'1:35 di oggi (ora italiana) è finalmente decollato dal Jiuquan Satellite Launch Center (JSLC) il secondo vettore di questo tipo portando in orbita il satellite Honghu-03.

Landspace Zhuque-3: il razzo spaziale ha completato la sua missione

In un breve comunicato stampa si può leggere che "oggi, il razzo spaziale Zhuque-3 Y2 è stato lanciato dalla Zona di Test per l'Innovazione Spaziale Commerciale di Dongfeng. Il primo stadio del razzo ha completato con successo il suo recupero a terra secondo la procedura prestabilita, segnando il completo successo della missione. Questa missione rappresenta il primo recupero a terra controllato e riuscito in Cina del primo stadio di un razzo vettore riutilizzabile utilizzando supporti di atterraggio, dopo il successo del recupero del sistema di atterraggio in mare del primo stadio del razzo vettore Lunga Marcia 10B il 10 luglio. Ciò rappresenta un importante passo avanti nella tecnologia dei razzi riutilizzabili in Cina".

Clearer version of the landing footage. via 空天逐梦 pic.twitter.com/HMTpvqrxgw — Ace of Razgriz (@raz_liu) August 19, 2026

A differenza del primo lancio, Landspace è riuscita a raggiungere tutti gli obiettivi e a far atterrare il primo stadio su un pad in mezzo al deserto utilizzando non cavi (come nel caso del Lunga Marcia 10B) ma dei supporti, simili a quelli di un Falcon 9. Si tratta di un risultato importante perché permetterà alla società cinese di aumentare col tempo la cadenza di lancio, recuperando e riutilizzando i vettori riducendo i costi di accesso allo Spazio.

Long range cam of the landing footage. pic.twitter.com/zIH2BEbjJ2 — Ace of Razgriz (@raz_liu) August 19, 2026

Il razzo spaziale cinese Landspace Zhuque-3 è alto circa 66,1 metri con un diametro di 4,5 metri. Per la propulsione, il primo stadio impiega 9 motori TQ-12A, ottimizzati per il volo atmosferico. I propellenti impiegati sono metano e ossigeno liquidi, in maniera similare a Starship, anche se la versione cinese è completamente diversa concettualmente pur richiamando alcuni aspetti come l'utilizzo dell'acciaio e delle strutture aerodinamiche posizionate ai lati, viste su Super Heavy. In futuro vedremo debuttare nuovi motori così da avere una maggiore spinta riuscendo a portare più carico utile in orbita.