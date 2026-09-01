Nelle scorse ore la società cinese Galactic Energy ha lanciato con successo il razzo spaziale riutilizzabile Pallas-1. Per questa missione e fino alla seconda metà del 2027 non ci sarà il recupero del primo stadio.

Nella seconda metà di agosto è stato lanciato con successo il razzo spaziale cinese Landspace Zhuque-3 con tanto di atterraggio del primo stadio (nonostante il successivo cedimento di uno dei supporti). La società ha già dichiarato di voler lanciare un nuovo vettore entro la fine dell'anno mentre la "corsa allo Spazio cinese" diventa sempre più agguerrita. Nelle scorse ore la società cinese Galactic Energy ha lanciato il suo razzo spaziale riutilizzabile Pallas-1.

Il lancio inaugurale del nuovo vettore Pallas-1 è avvenuta alle 4:00 dell'1 settembre (ora italiana) dallo spazioporto di Jiuquan, più precisamente dalla Dongfeng Commercial Space Innovation Experimental Zone. Pur essendo un razzo spaziale parzialmente riutilizzabile, che prevede il recupero del primo stadio, per questa missione e alcuni dei futuri lanci non ci sarà l'atterraggio dello stadio.

Galactic Energy ha lanciato il razzo spaziale Pallas-1

Essendo una missione di test a bordo non era presente alcun carico utile reale ma solamente un simulatore di massa per verificare che l'hardware funzionasse correttamente. Secondo quanto riportato la missione ha raggiunto tutti gli obiettivi.

GALACTIC-ENERG's CEO reveals 2-3 orbital demonstrations of Pallas-1 are planned before first stage recovery attempt targeted for late 2027 https://t.co/uAVwIq7R10 pic.twitter.com/tJ059I4tEm — CNSPACE (@CNSpaceflight) September 1, 2026

Galactic Energy (conosciuta anche come Xinghe Dongli) ha dichiarato che le prime tre missioni orbitali del razzo spaziale Pallas-1 (chiamato Zhishenxing-1) punteranno a raggiungere l'orbita rilasciando un carico utile ma senza puntare al recupero del primo stadio. In generale la società è intenzionata a tentare il recupero nella seconda metà del 2027.

Il razzo spaziale ha una configurazione a due stadi con un'altezza di 52 metri e un diametro di 3,35 metri. La massa al decollo è di 283 tonnellate mentre la spinta è di 350 tonnellate. Nella zona inferiore ci sono 7 propulsori CQ-50 che funzionano a RP-1 e ossigeno liquido in grado di regolare la spinta tra il 32% e il 105%.

Il vettore può portare in LEO un carico utile di 5-7 tonnellate ed è pensato per lanciare le future costellazioni satellitari. Il design del razzo spaziale Pallas-1 è stato pensato per essere riutilizzato non meno di 25 volte riducendo i costi operativi e aumentando la cadenza di lancio. Per migliorare la flessibilità delle future missioni è previsto anche uno stadio superiore EROS-2. La società ha già annunciato che il razzo spaziale più grande e potente, Pallas-2, è già in fase di costruzione e sarà prevista anche una versione "Heavy" con tre booster.