La situazione di ULA per il razzo spaziale Vulcan Centaur rimane critica: un nuovo lancio forse entro fine anno

Attualmente la capacità di lancio degli USA si basa principalmente sulla capacità di SpaceX di portare in orbita carichi utili grazie agli affidabili razzi spaziali Falcon 9 (e Falcon Heavy), che hanno una cadenza di lancio elevata e pochissimi problemi riscontrati. Ci sono poi i vettori Electron di Rocket Lab e Alpha di Firefly, mentre altri razzi spaziali potrebbero arrivare nei prossimi mesi e anni (come Northrop Grumman Antares 330) e rimane ancora possibile che New Glenn di Blue Origin possa tornare a volare entro la fine dell'anno.

ULA ha terminato le operazioni del razzo spaziale Atlas V dedicate ai satelliti come carichi utili con la missione LA-08 (Leo Atlas 8). Attualmente rimangono altri 6 primi stadi con configurazione a due booster laterali (N22) e senza fairing destinate ad altrettante missioni della navicella spaziale Starliner di Boeing. Attualmente la NASA potrebbe scegliere di completare solo 4 missioni e non tutte e 6, ma la configurazione particolare e la mancanza dei fairing renderebbero quasi inutilizzabili questi Atlas V.

Sempre ULA (United Launch Alliance) starebbe cercando di riportare all'operatività il vettore Vulcan Centaur dopo le problematiche legate ai booster allo stato solido GEM 63XL che hanno mostrato problemi in due missioni in precedenza. Il razzo spaziale di nuova generazione avrebbe dovuto sostituire Atlas V riducendo i costi operativi mantenendo una buona cadenza. Ritardi nello sviluppo e i problemi ai booster hanno però compromesso il suo utilizzo.

Secondo quanto riportato da Northrop Grumman, che produce i Graphite Epoxy Motor, i booster GEM 63XL aggiornati potrebbero arrivare solamente per la fine del 2026, posticipando così ulteriormente il ritorno al volo di ULA Vulcan Centaur. Le informazioni sono state rilasciate nella documentazione per gli investitori di Northrop Grumman e rappresentano una cattiva notizia sia per ULA che per i suoi clienti (dal Dipartimento della Guerra fino ad Amazon).

Attualmente non è chiaro quale sia il problema di GEM 63XL anche se sembrerebbe essere legato al design e ai materiali utilizzati per la parte terminale del booster che si consumerebbe più del previsto. Nessuna missione Vulcan Centaur è fallita a causa del problema, ma i lanci del vettore sono ancora pochi. L'ultimo lancio di questo vettore è di febbraio per la missione USSF-87 e una nuova missione potrebbe essere prevista tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Nel frattempo ULA non potrà effettuare altri lanci.